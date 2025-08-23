Genoa – Lecce, Vasquez: “Gara difficile sulla qualità, dovevamo essere più veloci a capire il gioco”

Genova. Il capitano Joan Vasquez, in sala stampa dopo il pareggio per 0-0 del Genoa contro il Lecce, analizza il match e la sua prestazione. A un certo punto della gara si è anche sganciato per supportare la fase offensiva: “All’inizio eravamo un po’ sotto al Lecce, volevo aiutare la squadra andando avanti e attaccando. Non era facile perché ancora non sono 100% e ci sta, ma io provo sempre a dare una mano alla squadra, a dare palle pulite. Oggi però è stata una gara un po’ difficile sulla qualità. Questo però è un buon punto, è buono aggiungere punti alla classifica”.

Accanto a lui, oggi, Marcandalli, che è stato anche elogiato da Vieira per la prestazione: “Lui sta crescendo abbastanza bene, ho parlato prima con lui, è un ragazzo fenomenale, impegnato, si allena benissimo. Gli ho detto che ha tutto per diventare un grande centrale, ma a volte dobbiamo pensare che per crescere deve fare partite difficili come quella di oggi e sono contento per lui, non era facile e ha fatto una grande partita”.

La pressione del Lecce, molto alta, si è fatta sentire. Anche Vasquez stesso, che spesso era scelto per fare ripartire l’azione, è andato un po’ in difficoltà, nella seconda parte del primo tempo però le cose sono andate meglio: “Sapevamo − dice Vasquez − che il Lecce fosse una squadra tosta, sempre aggressiva. Loro hanno iniziato forte, pressando alto. Ci hanno messo in difficoltà i primi minuti, ma poi abbiamo capito il loro gioco. Un po’ in ritardo lo abbiamo capito, dobbiamo essere più veloci nel capirlo e nel capire che tipo di gara stiamo giocando. All’inizio della ripresa siamo andati più forti, abbiamo avuto occasioni, ci è mancato il gol. Credo, però, che arriverà. Voglio ripartire dal secondo tempo, dalla nostra ripresa”.

Il Genoa, contro il Lecce, per Vasquez ha comunque disputato una buona partita dal punto di vista difensivo, è mancato il guizzo per rendersi più pericolosi a livello offensivo: “Ci sono dettagli che possiamo fare meglio per arrivare alla porta, siamo alla prima partita e qualcuno è stato in Nazionale, qualcuno ha fatto le tre settimanre di ritiro, chi è arrivato dopo, ci sono i nuovi, abbiamo bisogno di questo tipo di partite per capire cos’è la Serie A”.

Vasquez, capitano della squadra, ha anche il compito di contribuire all’amalgama del gruppo: “L’anno scorso eravamo un gruppo unito, il nostro lavoro è prendere i ragazzi nuovi e far capire quello che è il Genoa, una famiglia, i valori del club. Abbiamo questa responsabilità per diventare una grande squadra”.