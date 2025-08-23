Genova. Il Genoa non va oltre lo 0-0 nella prima giornata contro il Lecce. Partita non facile, con la squadra di Di Francesco che ha giocato in pressione alta, limitando la costruzione di gioco dei rossoblù.

Due le occasioni da rete, una per tempo, per il Grifone: Valentin Carboni al 42′ sceglie la precisione invece della potenza e si fa deviare il tiro da Falcone, al 65′ ancora Falcone è pronto sul primo palo a respingere coi pugni una botta di Martin.

In difficoltà Colombo con i due alti centrali del Lecce Gaspar e Tiago Gabriel. Meglio Ekhator, entrato nel finale.

Primo tempo

Prima mezz’ora con il Lecce più in palla, che aggredisce altissimo i rossoblù impedendo alla squadra di Vieira di ragionare.

Al 5′ ci prova Morente in area di rigore, deviazione di Vasquez decisiva in corner. La squadra di Di Francesco mette in difficoltà i vari reparti, con Colombo che fatica con i due centrali giganti Gaspar e Tiago Gabriel.

Genoa che si risveglia al 32′: Gronbaek si libera del diretto avversario e appoggia per Stanciu che da buona posizione si gira e spara però sopra la traversa.

Al 42′ la prima parata della partita e il primo vero squillo del Grifone: dopo un’azione rapida sulla sinistra di Gronbaek, la palla arriva da Frendrup con un tocco al volo di tacco a Valentin Carboni, che prova a piazzare col sinistro il pallone nell’angolino senza troppa potenza. Falcone vola a togliere il pallone e devia in corner.

Genoa in crescita nell’ultima parte di gara.

Secondo tempo

Nella ripresa si riparte con gli stessi elementi, al 52′ è ancora Stanciu, tra i migliori del Genoa, che prova il tiro, stavolta dalla distanza. Deviazione che fa prendere al pallone una traiettoria insidiosa che termina fuori di poco. Il Lecce è fumoso, zero i tiri in porta, anche se il conto dei corner finale sarà di 7 contro 3.

Il secondo tiro in porta della partita arriva al 65′: scambio Martin – Frendrup, conclusione potente del numero 3 col sinistro, Falcone coi pugni devia in corner.

Articolo in aggiornamento

Genoa – Lecce la cronaca live

90′ Quattro minuti di recupero

87′ Nel Genoa doppio cambio: fuori Stanciu e Frendrup per Thorsby e Vitinha

86′ Ammonizione per Ekhator che aveva ripiegato in fase difensiva

83′ Doppio cambio nel Lecce: fuori Coulibaly per Pierret e Camarda per N’Dri

82′ Batte Stanciu, palla sull’esterno della rete!

81′ Ekhator, entrato bene, guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area

78′ Ancora un corner guadagnato dal Lecce, sulla battuta Vasquez allontana, ma gli ospiti restano in attacco per un fallo dubbio fischiato in favore degli uomini di Di Francesco

76′ Ammonito Morente per una spinta su Ellertsson che stava ripartendo

75′ Ammonito Martin per un fallo

73′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Carboni per Ellertsson e Colombo per Ekhator

68′ Nel Lecce fuori Veiga per Kouassi

67′ Cooling break e lancio di due fumogeni sul campo da parte di due persone in Gradinata Nord, fischi del pubblico all’indirizzo degli autori del gesto.

65′ Occasione Genoa, scambio Martin – Frendrup, conclusione potente del numero 3 col sinistro, Falcone coi pugni devia in corner

60′ Cambio nel Genoa, fuori Gronbaek per Messias

59′ Doppio cambio nel Lecce: escono Berisha per Drame e Banda per Sottil

56′ Nuovo corner guadagnato dal Lecce, con Berisha che imbecca Morente. Il numero 7 salta da solo, ma non trova la porta

52′ Ancora Stanciu, il migliore dei suoi, che prova il tiro, stavolta dalla distanza. Deviazione che fa prendere al pallone una traiettoria insidiosa fuori di poco

46′ Si riparte con palla al Genoa, che ora attacca verso la Nord

45′ Un minuto di recupero

42′ Occasione Genoa! Dopo un’azione rapida sulla sinistra di Gronbaek, la palla arriva da Frendrup con un tocco al volo di tacco a Valentin Carboni, che prova a piazzare col sinistro il pallone nell’angolino senza troppa potenza. Falcone vola a togliere il pallone e devia in corner. Sull’angolo il portiere è ancora decisivo nella deviazione di una palla insidiosa.

38′ Massa ferma il gioco per Ramadani a terra, con il Genoa che stava attaccando, fischi del pubblico

36′ Altro giallo per il Lecce, stavolta è Veiga per gioco falloso su Gronbaek

32′ Occasione Genoa! Gronbaek che si libera del diretto avversario e appoggia per Stanciu che da buona posizione spara però sopra la traversa

28′ Ancora un corner guadagnato dal Lecce, con un tentativo dal limite di Banda deviato. Sugli sviluppi nulla di fatto

22′ Ammonizione per Banda, che ha atterrato Martin a centrocampo

18′ Lancio di Stanciu che taglia il campo per Martin in corsa verso l’area di rigore, stop a seguire leggermente lungo e Falcone fa suo il pallone

9′ Marcandalli chiude su un passaggio particolarmente insidioso dalle retrovie verso Morente, ancora corner che si risolve in un nulla di fatto

5′ Occasione Lecce! Tiro di Morente in area di rigore, deviazione di Vasquez decisiva in corner. Il Lecce protesta per un presunto tocco di mano che non c’è. Sugli sviluppi Colombo devia ancora in angolo di testa. Nella seconda battuta ancora Lecce in avanti, ma sulla trequarti, palla in rimessa laterale

1′ Si parte con palla al Lecce, in maglia bianca, con il Genoa che attacca verso la gradinata Sud in questo primo tempo

Il pre-partita

Rossoblù all’esordio in casa alla ricerca di un risultato positivo contro una squadra che ha cambiato allenatore (Di Francesco) e perso elementi importanti come Krstovic.

Vieira ha risolto i ballottaggi della vigilia scegliendo Marcandalli in difesa e Colombo in attacco. Il trio alle spalle della punta è formato da Gronbaek, Stanciu e Carboni, mediana di quantità con Masini e Frendrup. Vasquez è il capitano. I terzini Martin e Norton-Cuffy.

In Gradinata Nord messaggio per Sidio Corradi: ‘Ciao Corradi eterno Grifone’. Nei Distinti ‘Ciao Sidio’ firmato dall’Associazione club genoani. Minuto di silenzio interrotto dai cori di protesta dei tifosi del Lecce contro la Lega calcio.

Prima dell’inizio della partita momento di ricordo per Luigi Ferraris nel 110° anniversario dalla morte alla presenza della nipote Laura, con striscione portato sotto la Nord: Luigi Ferraris appartiene a tutti.

Formazioni ufficiali Genoa – Lecce

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin, Masini, Frendrup (87′ Vitinha), Carboni (73′ Ellertsson), Stanciu (87′ Thorsby), Gronbaek (60′ Messias), Colombo (73′ Ekhator).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Ostigard, Vitinha, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino.

Lecce: Falcone, Veiga (68′ Kouassi), Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo, Coulibaly (83′ Pierret), Berisha (59′ Drame), Ramadani, Morente, Camarda (83′ N’Dri), Banda (59′ Sottil).

Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, Perez, Helgason, Gorter, Maleh.

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Costanzo, Bianchini. Quarto ufficiale: Zanotti. Var: Abisso. Avar: Maresca.

Ammoniti: Martin (G); Banda, Veiga, Morente (L)

Spettatori: paganti 4.475 di cui 1227 ospiti. Abbonati 28.101