Genoa – Juventus, Vieira: “Pareggio risultato più giusto, ma è una partita che fa crescere”

Genova. Patrick Vieira è rammaricato per il mancato punto del Genoa contro la Juventus alla luce della prestazione della sua squadra: “Mi dispiace. Meritavamo di più, ci è mancato solo il gol, un po’ di fortuna, dobbiamo continuare così, la squadra mi è piaciuta tantissimo”.

Resta però la casella zero sulla tabella dei gol segnati dal suo Genoa: “Si può fare sempre di più, abbiamo avuto occasioni di fare gol, non abbiamo avuto ancora questa fortuna, dobbiamo continuare a crescere e lavorare. Se l’atteggiamento è come quello di stasera non sono preoccupato. Siamo stati ordinati in campo con una squadra forte, il pareggio era il risultato migliore. Dobbiamo prendere spunti positivi e negativi da questa partita, abbiamo fatto passi avanti rispetto a quella precedente”.

Il mister rossoblù puntualizza che il suo Genoa ha “giocato contro la Juventus, una squadra che gioca per vincere campionato con coraggio, personalità e aggressività, dobbiamo considerare che siamo una squadra giovane, i ragazzi stanno crescendo, sono contento di quello che ho visto oggi sul campo. C’è frustrazione perché meritavano il punto, non l’abbiamo preso, ma dobbiamo continuamo a lavorare con l’attitudine giusta”.

Sulla catena di destra stasera il Genoa ha avuto gli spunti offensivi migliori: “Norton-Cuffy ed Ellertsson sono stati aggressivi, sono andati in avanti, hanno creato situazioni per fare una partita da Leali a Colombo abbiamo fatto tantissimo, ci è mancata un po’ di presenza nell’area, abbiamo finito un po’ meglio. Colombo era troppo isolato, i cambi di Ekhator, Vitinha ed Ekuban hanno portato qualità ed energia alla squadra”.

Vieira si sofferma anche sulla questione legata all’uscita dal campo di Ellertsson durante l’occasione che ha portato al gol: “Prendere questo gol in dieci è difficile da accettare, anche questo ci dice che dobbiamo crescere, se arbitro ha fatto entrare il medico vuol dire che il giocatore ha chiesto, ma noi dovevamo aspettare. Dobbiamo crescere sul campo e fuori campo come società, ci sono ancora cose che possiamo fare meglio, la situazione era da gestire meglio, abbiamo preso questo gol che fa male, come detto ai giocatori è una partita che fa crescere la squadra”.

Ai suoi ragazzi Vieira ha detto loro che devono continuare ad avere “questa voglia di dare di più, che la società e i tifosi si aspettano che giochino questo tipo di partita con l’obiettivo di non perdere e restare in Serie A”.

Domani sarà ufficializzato Onana, ma Vieira preferisce non sbilanciarsi su altri eventuali movimenti: “Sono cose difficili da gestire mi concentro sul campo e sugli allenamenti. Non è un momento facile”.

Leali è stato protagonista della partita con due interventi importantissimi: “Nico è un portiere riservato, calmo, è importante per noi, ha dimostrato grande qualità nella partita di oggi”.