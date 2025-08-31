Genoa – Juventus 0-1, un Grifone battagliero si arrende solo a Vlahovic

Genova. Un Genoa battagliero si arrende alla Juventus che passa 0-1 grazie alla rete del subentrato Vlahovic, colpo di testa indisturbato al 73′ su corner di Kostic. I cambi di Tudor nel corso della ripresa hanno fatto la differenza in una partita combattuta e per diversi tratti, con i rossoblù che si vedono respingere dalla traversa la palla del pareggio all’ultimo secondo della partita su colpo di testa di Masini. Applausi dal Ferraris a fine gara.

Primo tempo

Partita tattica e spezzettata, con Vieira che sceglie la quantità di Ellertsson sulla destra in un duello con Joao Mario che sarà una delle chiavi di svolta offensiva del Genoa fino all’uscita del difensore portoghese al 61′, in una sorta di 4-3-3 che ha in Stanciu e Carboni gli alfieri accanto a Colombo. Dopo 25 minuti di intensità e falli, la partita si anima grazie a una palla rubata a centrocampo da Valentin Carboni al 26′ da cui scaturisce la prima occasione da rete del match con il lancio per Ellertson che rientra sul sinistro e tira troppo addosso a Di Gregorio. Nel finale è Leali a salvare il risultato: al 41′ parata miracolosa d’istinto col braccio allungato, sulla conclusione di sinistro di Gatti nel cuore dell’area di rigore, e due minuti dopo è Yildiz, autore dell’assist precedente su Gatti, a testare i riflessi del portiere rossoblù: corta respinta e David che nell’area piccola spara alto sopra la traversa divorandosi un gol fatto.

Secondo tempo

La ripresa ricomincia con gli stessi interpreti ed è ancora Ellertsson ad andare via a Joao Mario e a confezionarsi la seconda occasione da rete: supera Bremer ma attende un secondo di troppo per il tiro e lo stesso Joao Mario stavolta si immola e respinge (49′). Il Genoa riesce a sfondare da quella parte anche al 61′, stavolta Ellertsson mette il pallone rasoterra sul secondo palo e Kalulu respinge il tentativo di Stanciu, palla che rimbalza al limite e Colombo prova la conclusione dalla distanza: stavolta è Locatelli a deviare. Tudor decide di cambiare e sarà la svolta della gara: escono David, Locatelli e Joao Mario per Vlahovic, Koopmeiners e Kostic. I rossoblù però faticano ad arrivare dalle parti di Di Gregorio. Vieira risponde al 65′ Thorsby e Malinovskyi per Stanciu e Carboni.

La Juventus guadagna un paio di calci d’angolo e al 74′ passa in vantaggio con Vlahovic che fa un movimento per liberarsi e indisturbato insacca di testa dal centro dell’area il cross di Kostic, difesa del Genoa in questo caso non impeccabile, ma con un dubbio grosso come una casa su un’indicazione da parte dell’arbitro a Ellertsson di uscire.

Vieira si gioca tutto e al 77′ entrano Vitinha per Ellertson, Frendrup per Ekhator e Colombo per Ekuban (ovazione per lui). Proprio il numero 18 dà più profondità alla manovra e, complici e cavalcate di Norton-Cuffy a destra, ora libero di avanzare, il Genoa si fa di nuovo sotto. Nel finale, in pieno recupero, Ekuban prova il colpo da biliardo col destro a trovare l’angolino sul secondo palo, ma Di Gregorio si allunga e mette in corner. Chiffi fa segno che sarà l’ultima azione. Batte Martin e Masini di testa colpisce la traversa, palla che gira e va verso la porta, Di Gregorio spazza via coi pugni. Triplice fischio e applausi dello stadio a un Genoa che ha dimostrato di potersela giocare dal punto di vista della grinta e tattico. Il problema del gol, però, resta, le uniche occasioni nel tempo regolamentare sono capitate sui piedi di Ellertsson.

La cronaca minuto per minuto di Genoa – Juventus

96′ Incredibile traversa di Masini, che colpisce di testa sul corner di Martin. Il legno superiore devia il pallone e Di Gregorio allontana di pugno

95′ Ekuban! Colpo da biliardo del giocatore, Di Gregorio mette in corner un pallone forse già fuori

91′ Palla deviata nell’area juventina, ci prova Vasquez col destro dal limite, non è il suo piede e si vede, sfera ampiamente a lato

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Nella Juventus fuori Yildiz per Mckennie

90′ Norton-Cuffy se ne va sulla sinistra e mette un pallone rasoterra in mezzo su cui Thorsby non riesce ad arrivare

85′ Ancora Vlahovic pericoloso, tiro respinto in area di rigore, da dietro arriva Koopmeiners, botta che finisce in gradinata

83′ Nella Juventus dentro Gonzalez per Conceicao

82′ Ammonito Koopmeiners che atterra da dietro Malinovskyi

80′ Genoa che si spinge in avanti e guadagna un corner, sugli sviluppi tiro al volo di Malinovskyi alle stelle che resta in campo e viene bloccato in presa alta da Di Gregorio

77′ Nel Genoa entrano Vitinha per Ellertson, Frendrup per Ekhator e Colombo per Ekuban

74′ Gol della Juventus, colpo di testa di Vlahovic che stacca da solo al centro dell’area di rigore sul cross dalla bandierina di Kostic. Genoa che era senza Ellertsson, fatto uscire dall’arbitro

73′ Corner guadagnato dalla Juventus, respinta sul tentativo di Yildiz

69′ La Juventus reclama un rigore per atterramento di Gatti, ma c’era fuorigioco in partenza

67′ Ammonizione per Ostigard

65′ Nel Genoa doppio cambio: fuori Stanciu per Thorsby e Carboni per Malinovskyi

62′ Triplo cambio nella Juventus: escono David, Locatelli e Joao Mario per Vlahovic, Koopmeiners e Kostic

61′ Ancora Genoa che sfrutta la velocità di Ellertsson e Joao Mario in difficoltà, palla in mezzo verso Stanciu e tiro respinto da Kalulu, la palla arriva a Colombo e il tiro stavolta viene deviato da Locatelli

58′ Ostigard spazza un pallone vagante arrivato dalla fascia sinistra della Juventus, la palla resta ai bianconeri, che vanno alla conclusione in diagonale con Kelly, palla sul fondo

55′ Contrasto duro su Masini, che finisce a terra, c’è spazio per Thuram che avanza palla al piede con il Genoa un po’ sbilanciato, per fortuna dei rossoblù il giocatore preferisce la conclusione personale invece che servire i compagni: la palla rasoterra finisce ampiamente a lato

49′ Sul corner battuto da Martin, colpo di testa no look di Colombo, palla sul fondo, Genoa che reclamava un tocco

49′ Occasionissima per Ellertsson che scatta e brucia Joao Mario, salta Bremer, ma non riesce a evitare la respinta dello stesso Joao Mario sul tiro praticamente a botta sicura

46′ Si riparte senza cambi e palla al Genoa che ora attacca verso la Nord

45′ Un minuto di recupero

43′ Ancora Juventus vicinissima al gol, stavolta è David a graziare i rossoblù sparando alto una corta respinta di Leali su conclusione di Yildiz

41′ Parata pazzesca di Leali su sinistro a botta sicura di Gatti, servito da Yildiz dal cuore dell’area di rigore, allunga il braccio d’istinto e col pugno mette in corner

40′ Corner in favore della Juventus, Masini anticipa in scivolata al limite e mette sul fondo: sul successivo cross di Yildiz tiro al volo di Conceicao respinge Norton-Cuffy

29′ Conceicao contrastato al momento del tiro aver provato a rientrare sul sinistro

26′ Occasione Genoa! Valentin Carboni intercetta un pallone a centrocampo e lancia sulla corsa Ellertsson, l’islandese entra in area e si libera per il tiro, sinistro sul portiere e Di Gregorio respinge coi pugni

19′ Giallo per Joao Mario che si fa anticipare da Ellertsson in corsa e lo atterra

18′ La Nord espone per qualche secondo uno striscione all’indirizzo della Lega

14′ Calcio piazzato di Stanciu troppo lungo per tutti, palla ampiamente sul fondo

6′ Gioco fermato dall’arbitro Chiffi per una pallonata al volto di Thuram da parte di Joao Mario. Il numero 19 ha bisogno dell’intervento dei sanitari

Dopo le prime azioni pare che Ellertsson sia sistemato a destra a controllare molto da vicino Joao Mario, Stanciu a sinistra

1′ partiti con palla alla Juventus. Genoa che attacca verso la Gradinata Sud in questo primo tempo.

Pre – partita e formazioni Genoa-Juventus

Giornata ancora calda, anche se una leggera brezza allevia l’influsso del sole al Ferraris.

Vieira rimescola poco le carte rispetto alla partita contro il Lecce lanciando Ellertsson dal primo minuto (qui la conferenza pre-partita). Malinovskyi ancora in panchina. Colombo confermato al centro dell’attacco. Occorrerà capire la posizione dell’islandese e anche di Stanciu, visto che nella starting list ufficiale del Genoa Stanciu sembrerebbe più arretrato in regia.

All’ingresso in campo la Gradinata Nord espone lo striscone “I was born to love you”.

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin, Frendrup (77′ Ekhator), Stanciu (65′ Thorsby), Masini, Carboni (65′ Malinovskyi), Ellertsson (77′ Vitinha), Colombo (77′ Ekuban).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva,Vitinha, Messias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino.

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (62′ Koopmainers) Thuram, Joao Mario (62′ Kostic); Conceicao (83′ Gonzalez), Yildiz; David (62′ Vlahovic).Allenatore: Tudor

A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Adzic, McKennie, Rugani.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Assistenti Luca Mondin e Domenico Fontemurato

Ammoniti: Ostigard (G); Joao Mario, Koopmeiners (J)

Spettatori: 5.421 paganti, 28.101 abbonati.