Genoa, Leali: “Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo”

Genova. Un gol subito in due partite e una parata sensazionale nel primo tempo di Genoa – Juventus per Nicola Leali. Il portiere rossoblù è ormai una delle colonne dei rossoblù, protagonista ancora una volta di una prestazione maiuscola: si è fatto trovare pronto nel finale di primo tempo ed è stato incolpevole sul gol. Leali parla nel dopo partita: “Stiamo continuando quello che facevamo l’anno scorso, sta migliorando la condizione fisica, la conoscenza tra di noi abbiamo sempre voglia di non subire gol e di portare a casa risultati, soprattutto qui dove ci sono i nostri tifosi che sono davvero speciali”.

Il portiere condivide la delusione che ha espresso anche Vieira in conferenza stampa.

Sull’azione che ha portato al gol della Juventus, con Ellertsson fuori dal campo, Leali commenta: “In queste situazioni l’uomo in meno influisce tanto, soprattutto con squadre come la Juventus che hanno sia qualità per mettere la palla in mezzo sia la fisicità di colpire. Questo ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo analizzare la situazione, perché in futuro potrebbe succedere di nuovo di restare un uomo in meno, dobbiamo capire cosa potevamo fare meglio”. Nella fase finale anche Leali è andato a disturbare in area di rigore: “Abbiamo preso una traversa ed è un peccato, potevamo meritare il pareggio. Credo che abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, cercato di mettere in difficoltà la Juventus con intensità. Questo è ciò su cui lavoriamo, ora usiamo la sosta per crescere dal punto di vista fisico”.

Leali è ormai una delle colonne dello spogliatoio del Genoa: “Siamo un gruppo unito, ci sono tanti leader in questa squadra. Vogliamo tutti la stessa cosa. L’importante è che remiamo tutti dalla stessa parte, ossia il bene del Genoa. Vogliamo ottenere grandi risultati nelle prossime partite, guardiamo una partita alla volta a partire dalla prossima con il Como dove affronteremo una squadra organizzata e forte“.