Genoa, ieri bagno di folla al Signorini e oggi ufficializzato Lafont

De Winter verso il Milan per 20 milioni più bonus, oggi test contro il Ligorna

Il grande caldo, oltre 35 gradi, che ha fatto posticipare l’allenamento a porte aperte alle 18,30 non ha scoraggiato i tifosi del Genoa, che sono accorsi al Signorini per il primo contatto, ritiro a parte, con la squadra di Patrick Vieira. L’allenamento si è svolto con sullo sfondo un muro di tifosi rossoblù.

Una bella carica in vista dell’esordio ufficiale di venerdì 15 agosto alle 20,30 contro il Vicenza in Coppa Italia. Sarà la prima di tre partite consecutive al Ferraris visto che le prime due di campionato, Lecce e Juventus, saranno match casalinghi. Oggi, 12 agosto, alle 18 test match contro il Ligorna, formazione genovese che milita nel campionato di Serie D.

Sul mercato sembra ormai chiusa la trattativa che porterà il difensore centrale Koni De Winter al Milan. Sulla stampa nazionale si parla di una cifra intorno ai 20 milioni più cinque di bonus. L’ultima novità in entrata invece guarda al futuro, con l’annuncio del francese  Gaël Lafont.

Classe 2006, arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Centrocampista che può anche essere impiegato sulla trequarti, verrà inizialmente aggregato alla formazione Primavera. Ha debuttato sia in Ligue 1, contro il PSG, sia in Europa League contro il Benfica.

