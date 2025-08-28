Mercato Genoa, Ottolini al lavoro per almeno tre uscite e per i possibili ritorni di Cornet e Onana

Genova. Lunedì 1 settembre alle ore 20 la tradizionale chiusura delle porte segnerà la fine della sessione estiva del mercato 2025 per il Genoa e per le altre squadre di Serie A.

Quattro giorni e poco più per provare a mettere a segno gli ultimi colpi di mercato, per cercare di puntellare i reparti che ne hanno più bisogno. Anche se va sottolineato che il Genoa si è mosso con largo anticipo per dare a Vieira una squadra competitiva e quasi completa già per il ritiro di Moena. Ma alcuni tasselli devono ancora essere messi a posto soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Ad oggi le probabilità di veder partire Frendrup sono poche, dato che il tempo per trovare un degno sostituto è ristretto. Ma sicuramente qualche uscita ci sarà, anche perché al momento numericamente la rosa è ben al di sopra di quanto chiesto dal tecnico e va tagliata.

Tra i partenti c’è Vogliacco (che è rientrato dal prestito dal Parma) che ha molto mercato. Il centrocampista era entrato nel mirino di Cagliari e Pisa, dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Gilardino, ma alla fine sembra che la sua prossima direzione sia il Paok.

Tra i partenti c’è anche Ankeye, rientrato dal prestito dal il Genoa vorrebbe darlo in prestito a qualche club in Serie B per fargli fare un po’ di gavetta e accumulare esperienza. Tra chi non rientra nei piani di mister Vieira c’è anche Bohinen. Il centrocampista norvegese è contesi tra Empoli e Venezia.

Indipendentemente e slegate dalle uscite invece potrebbero esserci un ritorno in maglia del Grifone di Onana e Cornet. Il vertice di mercato di lunedì a Villa Rostan, con al tavolo i dirigenti e Vieira, potrebbe aver dato un’accelerazione alle due trattative.

Cornet, attaccante del West Ham, si è nuovamente infortunato per cui il Genoa sta facendo leva anche su questo. Il nodo resta comunque l’ingaggio del giocatore per questo si continua a trattare con il West Ham, che pagherebbe buona parte della cifra. Al momento le due opzioni sono “congelate” e potrebbero essere chiuse proprio nelle ultime ore di mercato aperte.

Mercato Primavera Genoa

Per quanto riguarda la Primavera del Grifone, il responsabile del settore giovanile maschile. Roberto Trapani, ha fatto sapere che non si escludono nuovi colpi di mercato. Gli occhi sono sempre vigili per eventuali opportunità. “Noi siamo sempre attenti a qualsiasi situazione che possa essere un’opportunità. Quello che per noi è importante è essere soddisfatti di questo primo step ma di aver sempre voglia di migliorarsi anche a livello di mercato. Quindi qual ora dovessero esserci delle situazioni che possono essere idonee per noi e per i ragazzi le accoglieremo”, lo ha ribadito Trapani nella giornata di ieri a margine della presentazione del nuovo convitto sportivo delle giovanili del Genoa alla Badia di Sant’Andrea.

Qualora non dovessero esserci comunque ulteriori rinforzi il lavoro fatto fino a qui può considerarsi ottimo. Tanti i colpi messi a segno per dare a mister Sbravati una rosa competitiva. Non ultimo

il 18enne portoghese Elton Jesus, pronto a dare nuova linfa all’attacco. In precedenza erano stati messi a segno altri importanti colpi come Adam Zulevic, attaccante slovacco e il difensore Diallo Khallouki.