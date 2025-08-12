Genoa, Debenedetti rinnova fino al 2029 e va in prestito alla Virtus Entella

Chiavari. Grazie al rendimento delle ultime annate tra la Primavera del Genoa e il prestito al Mantova, Alessandro Debenedetti si è fatto ancora più notare all’interno del panorama calcistico italiano. E dopo il buon ritiro svolto con la squadra di Patrick Vieira ecco arrivare due significative novità: il rinnovo fino al 2029 con il club rossoblù e il prestito alla Virtus Entella, che ha vinto il duello di mercato con la Juve Stabia andando a formalizzare il colpo.

Un importante segnale di fiducia nei confronti dell’attaccante classe 2003 che continuerà il suo percorso di crescita in Serie B ma questa volta con i biancocelesti, tornando a giocare in Liguria sempre sotto osservazione del Grifone.

Il comunicato del Genoa

Il Genoa CFC comunica di aver provveduto a estendere il contratto dell’attaccante Alessandro Debenedetti fino al 30 giugno 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva. Contestualmente il Club comunica di aver ceduto alla Virtus Entella, con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive.

Il comunicato dell’Entella

Alessandro Debenedetti è un nuovo giocatore dell’Entella. La punta centrale classe 2003 arriva a titolo temporaneo dal Genoa.

Cresciuto come centrocampista nel settore giovanile della Sampdoria, Debenedetti si è trasformato in attaccante con la maglia del Finale Ligure, prima di essere notato e acquistato dal Genoa, dove è subito diventato un punto fermo della Primavera rossoblù, con cui nella stagione 2022/2023 ha segnato 18 gol in campionato e 2 reti in Coppa Italia. L’anno successivo Alessandro si è trasferito in prestito al Mantova, con cui ha vinto il campionato di Serie C, mentre lo scorso campionato, sempre a Mantova, ha giocato in Serie B, segnando 4 gol in 29 presenze, per un totale di 810 minuti disputati.

Ambizione, fisicità e voglia di segnare. Benvenuto a Chiavari Alessandro!