Coppa Italia Genoa, al via la prevendita dei biglietti per il debutto

Genova. Aperta la prevendita dei biglietti per la partita tra il Genoa e la vincente tra Padova e Vicenza, valida per i 32esimi di Coppa Italia e in programma al Ferraris il 15 di agosto alle 21:15.
L’ingresso è compreso negli abbonamenti della stagione 2025/26 con possibilità di rivendita dei posti.
Questi i canali di vendita: www.genoacfc.it; ticket office di via al Porto Antico 4 – Genova (10-19; chiuso lunedì); store Chiavari di via Vittorio Veneto 48 (10-14 e 15-19; chiuso domenica); ricevitorie Vivaticket.
Prezzi:
Distinti Laterali: 30 euro (under 16: 15 euro)
Distinti Centrali: 40 euro (under 16: 20 euro)
Gradinata Laterale: 10 euro (under 16: 5 euro)
Gradinata Nord: 15 euro
Gradinata Zena: 15 euro (under 16: 10 euro)
Settore Ospiti: 15 euro (under 16: 10 euro)
Tribuna Inferiore: 80 euro (under 16: 40 euro)
La prevendita del settore ospiti parte alle ore 10 di lunedì 11 agosto.