Genoa, Colombo naviga verso la pace interiore del bomber: “Divertirsi segnando”

Genova. Presentato “alla Cristoforo”, oppure “alla tenente”, Lorenzo Colombo si sta sempre più ambientando all’interno del mondo Genoa. Il classe 2002, nato a Vimercate (Brianza), deve raccogliere il testimone lasciato da Pinamonti e diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco rossoblù.

Una sfida accolta con entusiasmo, voglia di incidere ma trovando una pace interiore che possa permettergli di raggiungere gli obiettivi. “Il focus di ogni attaccante dev’essere almeno quello di provare a segnare ogni partita. Voglio riuscire ad alleggerirmi mentalmente e tornare a divertirmi invece di vedere il calcio come un peso e mettermi pressione da solo“, ha dichiarato ai microfoni del club.

Sulla scelta di approdare a Genova: “Sempre stato convinto del Genoa, già in passato mi aveva accettato ed è sempre stata una destinazione molto gradita. Quest’anno non ho esitato assolutamente: so cosa vuol dire giocare in questo stadio e della passione dei tifosi. Non ho avuto dubbi a dire di sì anche per l’organizzazione della società”.

Ha variato tante posizioni dell’attacco nel corso degli anni: esterno, sotto punta, prima punta di riferimento nel 4-3-3 a Lecce e Monza. Si sente una punta di movimento e non statica, ma è consapevole che “nel calcio di oggi bisogna saper fare tutto”.

E infatti la sua prestazione contro il Vicenza è stata in linea con queste dichiarazioni: generosa e “da studente” dei compiti assegnati da Vieira. Un percorso di maturazione che, con questa sana autocrica, può portare Lorenzo Colombo a diventare un elemento importante per i rossoblù.