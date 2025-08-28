  • News24
Aiuti a Gaza, si ferma la raccolta: sfondate le 80 tonnellate di materiali. “Ora tutti alla fiaccolata” fotogallery

Obiettivo raggiunto: superata ogni aspettativa per il sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla. Music for Peace e Calp: "Continuiamo a far sentire la nostra voce"

Raccolta Global sumud Flotilla a Music for Peace

Genova. La chiamata è stata forte e la risposta è stata travolgente. Così all’inizio del quarto giorno di raccolta i numeri della solidarietà dei genovesi (e non solo) hanno superato ogni più rosea aspettativa con la raccolta di oltre 80 tonnellate di materiali pronti per essere inviati a Gaza con la Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria che punta a forzare il blocco navale israeliano per portare soccorso alla popolazione palestinese della Striscia.

“Obiettivo oltremodo raggiunto – scrivono sui social i volontari di Music for Peace e Calp Usb – abbiamo sfondato le 80 tonnellate di materiale. Un risultato straordinario, frutto dell’impegno di tutte e tutti”. Per questo motivo, quindi, la raccolta di fatto è stata chiusa con un giorno di anticipo in attesa di organizzare quindi il trasporto, che come prima tappa avrà la Sicilia.

“Ora ci aspetta un altro grande obiettivo – continuano gli organizzatori – essere tutti presenti alla manifestazione di sabato“. Una mobilitazione che partirà già a mezzogiorno con il presidio davanti alla sede di San Benigno di Music for Peace: “palco aperto con interventi e molte presenze nazionali e internazionali”.

La manifestazione culminerà con la fiaccolata che partirà alle 21 da via Balleydier per raggiungere il Porto Antico dove saranno attraccate le barche pronte alla spedizione. “Facciamo sentire la nostra voce – continua il messaggio rilanciato questa mattina su tutte le piattaforme social – facciamolo per fermare il genocidio. Esserci significherà dare continuità e forza concreta a quanto stiamo costruendo insieme in questi giorni di impegno e solidarietà”.

