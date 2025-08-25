Aiuti per Gaza, la sfida di Music for Peace e Calp: “Puntiamo a 45 tonnellate in 5 giorni”

Genova. L’obiettivo è raccogliere 45 tonnellate di aiuti in 5 giorni Genova. Una grande mobilitazione umanitaria è partita a Genova. L’associazione Music for Peace e il collettivo di lavoratori portuali Calp aderiscono alla Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di raccogliere e spedire generi alimentari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza.

Imbarcati anche Stefano Rebora (Music for Peace) e Jose Nivoi (Calp) La sfida è enorme: tutto il materiale dovrà essere raccolto in soli 5 giorni e caricato sulle imbarcazioni in partenza da Genova il prossimo 30 agosto.

La raccolta si svolge, tutti i giorni, presso la sede di Music for Peace in Via Balleydier 60, Genova – Sampierdarena, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, fino a venerdì 29 agosto.

“Per riuscire in questa impresa – dichiarano gli organizzatori – abbiamo bisogno del contributo di tutti e tutte. Più rapidamente arriverà il materiale, più tempo avremo per predisporre i pacchi famiglia da imbarcare. È fondamentale anche la diffusione capillare dell’appello: passaparola e condivisioni social possono fare la differenza”.

Un appuntamento importante è fissato per sabato 30 agosto, nelle prossime giornate verrà reso pubblico il programma delle iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione cittadina.

“Questa sfida è enorme, ma insieme possiamo renderla possibile. La forza di tanti diventa una sola, ed è quella che può cambiare davvero le cose. Restiamo umani”, Conclude Stefano Rebora, Presidente di Music for Peace.

Ecco cosa portare a Music for Peace per la popolazione di Gaza



Potranno essere consegnati esclusivamente i seguenti alimenti, in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026:

• Farina (mezzo chilo o 1 chilo)

• Riso (mezzo chilo o 1 chilo)

• Pasta (mezzo chilo o 1 chilo)

• Zucchero (mezzo chilo o 1 chilo)

• Biscotti

• Pomodori pelati (400 g)

• Legumi in latta (400 g)

• Miele o marmellata

• Tonno

Non verranno accettati prodotti diversi da quelli indicati.

Indicazioni per associazioni ed enti :

Chiunque voglia organizzare raccolte parallele (associazioni, circoli, enti) è invitato a contattare preventivamente Music for Peace al numero 010 8572540 o via email: info@musicforpeace.it.