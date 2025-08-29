Gaza, dal M5s un milione di euro per Music for Peace dagli “stipendi restituiti” di consiglieri e parlamentari

Genova. “Oggi, dalle 10 alle 22, tutti gli iscritti al M5S saranno chiamati a votare per donare 1 milione di euro a Music for Peace, somma ottenuta grazie agli stipendi restituiti dai parlamentari e dai consiglieri regionali”.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa, il Movimento 5 Stelle della Liguria ha annunciato la sua iniziativa in solidarietà al popolo palestinese, sprofondato nell’incubo di guerra e carestia a causa dell’assedio di fatto dell’esercito israeliano a Gaza e, prossimamente, in Cisgiordania.

“Da sempre aiutiamo chi ha bisogno, e da sempre sosteniamo chi porta aiuto ai bisognosi – scrivono i pentastellati – Se ne andavamo fieri prima, oggi possiamo dire di essere più orgogliosi che mai: faremo di tutto per portare sollievo a una popolazione allo stremo, con la vita di migliaia di bambini messa seriamente a rischio da malnutrizione e mancanza di cure”.

A firmare la nota il senatore Luca Pirondini, il deputato Roberto Traversi, l’assessora comunale Tiziana Beghin, il capogruppo regionale Stefano Giordano e il capogruppo in comune di Genova Marco Mes. “Siamo orgogliosi di proporre ai nostri iscritti di trasformare le nostre restituzioni in un atto concreto di solidarietà. Questo milione di euro per Gaza vuole essere un segnale forte di pace e umanità, valori che guidano la nostra azione politica ogni giorno”.