Gattina travolta e uccisa all’uscita dell’autostrada, la rabbia delle associazioni: “Ecco cosa succede a lasciarli liberi”

Genova. Travolta da un’auto all’uscita dell’autostrada di Voltri, trovata ormai in fin di vita e morta una volta arrivata in clinica, al canile.

È la triste storia di una gattina di appena tre mesi e mezzo, deceduta a causa del grave trauma al muso, una vicenda che ha lasciato i gestori del canile di Monte Contessa con l’amaro in bocca e le lacrime agli occhi.

“Ogni settimana ci arrivano gatti investiti, o caduti da finestre e balconi. La maggior parte di loro sono gatti domestici, lasciati uscire dai proprietari, oppure che vivono in case non in sicurezza – sottolineano – Alcune volte i loro familiari li riprendono, altre, spariscono”.

“A volte veniamo criticati perché per dare in adozione un gatto chiediamo che la casa sia in sicurezza e che l’animale non possa girare libero in mezzo al traffico – proseguono – guardate questa povera gattina che non ce l’ha fatta e capirete il motivo delle nostre richieste. Le adozioni devono essere consapevoli e gli animali che si decide di accogliere nella propria casa devono essere tutelati”.

L’associazione UNA in queste ore sta cercando di rintracciare il padrone della gattina, che non aveva microchip.