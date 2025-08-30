Genova. Qualcosa torna a muoversi nella zona di via Roma e Galleria Mazzini, dopo una raffica di chiusure che da un anno a questa parte hanno influito non poco sul tessuto commerciale.

Le nuove aperture in via Roma

Negli ultimi giorni gli operai sono al lavoro in via Roma, negli ex locali di Ferragamo, per l’imminente arrivo di Ralph Lauren, mentre poco distante le vetrate che ospitavano le creazioni di Michael Kors sono stare ricoperte di manifesti che annunciano il “coming soon” del nuovo punto vendita della gioielleria Montres et Bijoux. La sede principale rimarrà affacciata su piazza De Ferrari, ma in via Roma sorgerà un corner dedicato ai Rolex.

Sempre in via Roma, con affaccio su Galleria Mazzini, a ottobre aprirà un nuovo negozio di Caleri 1898, che si aggiunge al punto vendita di via XXV Aprile e a quello, più recente, di via XX Settembre: “Per noi è fondamentale che via Roma resti a senso unico – ha sottolineato il presidente del Civ sestiere Carlo Felice, Pierpaolo Dall’Acqua – L’ipotesi di farla diventare a doppio senso complicherebbe non poco la situazione dal punto di vista del passaggio pedonale”.

L’obiettivo è quello di attirare non solo clienti, ma anche nuovi marchi premium oltre a quelli già presenti, così da trasformare via Roma in un punto di riferimento per lo shopping di lusso.

Il rilancio di Galleria Mazzini

Lavori in corso anche nella vicina Galleria Mazzini, salotto buono genovese ancora in fase di ristrutturazione. Dopo le chiusure della Fata dei bambini, storico negozio di giocattoli, e di Peter Pan, arriveranno rispettivamente una nuova libreria Giunti e il monomarca di abbigliamento per bambini ligure Magil, già presente al porto turistico di Lavagna. Aperture attese in entrambi i casi nella seconda metà di settembre.

Una situazione decisamente diversa da quella cui si assiste percorrendo qualche centinaio di metri per raggiungere via XII Ottobre e la zona di Piccapietra. Qui le saracinesche abbassate sono sempre di più, e nessuna attività è stata al momento annunciata in sostituzione.