Solidarietà

Una donazione per ripartire dopo il furto alla sala musicale nella ex sede Gau

Succede in Val Bisagno. Un sostenitore privato ha deciso di farsi carico delle attrezzature sottratte e dell'installazione di sistemi di sicurezza

Generico agosto 2025

Genova. Nei giorni scorsi Genova24 ha raccontato la brutta vicenda di un furto, da parte di ignoti, in una sala musicale pubblica, gestita da volontari, e aperta ai ragazzi e alla ragazze della Val Bisagno. I ladri hanno visitato la ex sede della Gau in via Struppa, hanno scassinato e danneggiato porte e finestre e portato via strumenti e mixer.

“Un danno da circa 3000 euro – aveva stimato Paolo Carbone, presidente della Gau – ma quello che ci fa più male è pensare che qualcuno ha deciso di colpire un’attività di volontariato, un bene comune, pubblico, gratuito, destinato ai ragazzi e alla gente del quartiere. Io dico che se potessi farmi ascoltare da chi è stato lo inviterei a venire a conoscerci, forse si renderebbe conto di quello che poteva evitare di fare”.

Oggi il rovescio – positivo – della medaglia: ovvero la decisione di un’azienda della zona – il concessionario Spazio Genova – che già aveva sostenuto l’attività, di farsi carico del riacquisto delle strumentazioni rubate, in modo che corsi e progetti possano ripartire a settembre, e dell’installazione di allarmi e telecamere di sicurezza, per evitare nuovi furti.

“Nei giorni scorsi abbiamo vissuto un momento difficile, ma quello che ci ha colpiti di più non è stato il furto subito, bensì l’oceano di solidarietà che ci è arrivato da ogni parte – dicono dall’associazione Gau – cittadini, associazioni, giornali, scuole e istituzioni ci hanno fatto sentire la loro vicinanza con parole, gesti e sostegno concreto”.

“Oggi vogliamo condividere con voi una notizia importante: il nostro sponsor principale, Spazio Genova La Città dell’Auto, che già aveva reso possibile la riqualificazione degli spazi, si è subito fatto avanti con grande generosità.Sarà infatti lui a farsi carico dell’installazione di sistemi di sicurezza (telecamere e allarmi) e del ripristino delle attrezzature sottratte. Un gesto concreto che dimostra ancora una volta l’attenzione e la sensibilità di Spazio Genova verso il sociale e verso i territori.
A tutti voi, alle scuole, alle istituzioni, e a Spazio Genova in particolare, va il nostro più sincero grazie”, si legge nella nota.

Gau ricorda anche, viste le numerose richieste di collaborazione, che esisteva già una raccolta fondi dedicata a questo spazio, attivata tempo fa per sostenere i progetti educativi e culturali. Non è stata creata per l’emergenza, ma era già parte del percorso di crescita dello Spazio ai Giovani.
Chi volesse contribuire, può farlo a questo link.

