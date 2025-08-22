  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Val bisagno

Furto nella sala musica per i giovani, il presidente della Gau: “Invito chi è stato a venire a conoscerci”

Finestre e porte scassinate, strumenti e mixer portati via. "Non è tanto il danno economico, ma il fatto di aver colpito un'attività di volontariato"

gau

Genova. La sala musicale dello Spazio Giovani nella ex sede della Gau in via Struppa, in Val Bisagno, è stata visitata dai ladri nella notte tra il 20 e il 21 agosto. Ignoti hanno danneggiato porte e finestre e hanno portato via parte della strumentazione, tra cui alcuni mixer. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

“Un danno da circa 3000 euro – stima Paolo Carbone, presidente della Gau – ma quello che ci fa più male è pensare che qualcuno ha deciso di colpire un’attività di volontariato, un bene comune, pubblico, gratuito, destinato ai ragazzi e alla gente del quartiere. Io dico che se potessi farmi ascoltare da chi è stato lo inviterei a venire a conoscerci, forse si renderebbe conto di quello che poteva evitare di fare”.

Lo Spazio Giovani era stato allestito grazie a un finanziamento della Regione Liguria, quindi con risorse pubbliche. Negli ultimi mesi era diventato un punto di riferimento per ragazzi e bambini del quartiere, per chi volesse imparare a suonare uno strumento, fare delle prove, migliorarsi o semplicemente stare insieme a coetanei”.

“Collaborando con l’associazione Music Line e Arci Musica avevamo organizzato attività gratuite, inclusive e aperte a tutti – spiega Carbone – come Band Project, per sostenere la nascita di band giovanili, e Sotto le Luci della Ribalta, laboratori di canto per bambini dai 6 agli 11 anni. A settembre queste attività avrebbero dovuto ripartire, ma ora rischiano di essere compromesse da un atto meschino e irresponsabile”.

“Ovviamente abbiamo già informato le autorità competenti e andremo fino in fondo a questa faccenda
Chi ruba in un’associazione non porta via soltanto degli strumenti: toglie opportunità, sogni e speranze a un’intera comunità – conclude il presidente della Gau – facciamo infine appello a tutta la cittadinanza: se qualcuno ha visto o sa qualcosa che possa aiutare a identificare i responsabili, vi chiediamo di segnalarlo o di metterlo a disposizione delle autorità competenti”.

Il presidente del municipio Media Val Bisagno Lorenzo Passadore parla di “atto vergognoso e inqualificabile – dice – troveremo insieme come garantire la ripartenza delle attività per tutti i cittadini ed il quartiere”.

“Un gesto che non colpisce soltanto un’associazione, ma l’intera comunità – aggiunge l’assessore municipale Roberto D’Avolio – quello spazio in questi mesi ha rappresentato un luogo prezioso per tanti ragazzi e bambini del quartiere. Chi ruba a un’associazione non porta via soltanto degli strumenti. spegne opportunità, sogni e speranze che appartengono a tutti noi”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.