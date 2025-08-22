  • News24
Turista derubato al Porto Antico, ladro pusher tradito dalle chat sullo smartphone

L'uomo era in coda alla biglietteria dell'Acquario quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha strappato il telefono. I poliziotti lo hanno recuperato e hanno scoperto un giro di spaccio

Genova. Avvicinato mentre era in coda alla biglietteria dell’Acquario di Genova, al Porto Antico, con la scusa di acquistare un braccialetto e derubato dello smartphone che aveva in mano.

È successo giovedì pomeriggio a un turista, che ha subito chiamato la polizia descrivendo il ladro. Gli agenti della questura hanno iniziato a setacciare la zona e hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione, un cittadino del Mali di 39 anni, in via del Campo.

L’uomo è stato perquisito e trovato sia con il telefono della vittima, che aveva provato a far cadere, sia con altri smartphone, tra cui uno che conteneva molte chat con cui il 39enne  portava avanti un giro di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida.

