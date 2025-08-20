  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Doppio furto al Porto Antico, ladro irrompe in una tavola calda e in un chiosco

L''uomo è stato visto da un vigilante entrare in una tavola calda di ponte Calvi per poi fuggire lanciando in un'aiuola una cassetta

polizia notte porto antico

Genova. Un 32enne genovese è stato denunciato nella notte dopo due furti in altrettanti ristoranti del Porto Antico.

L”uomo è stato visto da un vigilante del Porto Antico entrare in una tavola calda di ponte Calvi per poi fuggire lanciando in un’aiuola una cassetta.

L’addetto alla sicurezza dell’area l’ha poi perso di vista, ma nel frattempo aveva attirato l’attenzione di una volante fornendo loro la descrizione del ladro.

Gli agenti poco dopo lo hanno rintracciato in piazza Banchi e hanno scoperto che poco prima era stato commesso un altro furti in due chioschi della zona, dove un uomo aveva danneggiando una vetrata, rovistato nella cassa e bevuto un’intera bottiglia di gin.

Presupponendo che potesse essere opera sempre del 32enne, gli operatori sono andati a recuperare la cassetta che l’uomo aveva gettato nell’aiuola e hanno trovato alcuni oggetti rubati dalla tavola calda. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.