Doppio furto al Porto Antico, ladro irrompe in una tavola calda e in un chiosco

Genova. Un 32enne genovese è stato denunciato nella notte dopo due furti in altrettanti ristoranti del Porto Antico.

L”uomo è stato visto da un vigilante del Porto Antico entrare in una tavola calda di ponte Calvi per poi fuggire lanciando in un’aiuola una cassetta.

L’addetto alla sicurezza dell’area l’ha poi perso di vista, ma nel frattempo aveva attirato l’attenzione di una volante fornendo loro la descrizione del ladro.

Gli agenti poco dopo lo hanno rintracciato in piazza Banchi e hanno scoperto che poco prima era stato commesso un altro furti in due chioschi della zona, dove un uomo aveva danneggiando una vetrata, rovistato nella cassa e bevuto un’intera bottiglia di gin.

Presupponendo che potesse essere opera sempre del 32enne, gli operatori sono andati a recuperare la cassetta che l’uomo aveva gettato nell’aiuola e hanno trovato alcuni oggetti rubati dalla tavola calda. L’uomo è stato denunciato a piede libero.