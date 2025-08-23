Genova. Ha rubato lo zaino di una giovane paziente del Gaslini, allontanandosi con cuffiette e computer del valore di oltre 4.000 euro. Autore del gesto un 51enne genovese, denunciato dalla polizia.

I fatti risalgono al 16 agosto, quando al 112 è arrivata la notizia di un furto all’interno dell’ospedale Gaslini ai danni di una minore ricoverata. Immediatamente una pattuglia della questura ha contattato il padre della ragazza, che ha raccontato di essersi assentato dalla stanza della figlia per pochi istanti durante i quali qualcuno aveva preso uno zaino contenente due paia di air pod e un pc portatile da circa 4.000 euro.

Gli agenti hanno avviato le indagini raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere di videosorveglianza dell’ospedale e cittadine. Le immagini mostravano un uomo che si allontanava dall’ospedale con in spalla lo zaino rubato a bordo di un autobus in direzione centro.

L’uomo è arrivato sino al centro storico ed è entrato in un palazzo di Prè. La geolocalizzazione delle cuffie attivata dal padre della ragazza ha confermato la presenza del dispositivo in un appartamento del palazzo.

Gli agenti sono entrati e hanno trovato due uomini: il 51enne e un 56enne, residente nell’appartamento. In casa hanno trovato sia lo zaino sia i dispositivi rubati, oltre a 500 grammi di hashish e un bilancino. Il primo è stato denunciato, il secondo arrestato per spaccio.