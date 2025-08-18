Furto nell’area ex Marconi, ladro per scappare rompe il polso a una poliziotta

Genova. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno dell’area ex Marconi.

L’uomo si era impossessato di un grosso quantitativo di materiale. Sorpreso dalle volanti appena fuori dal cancello, mentre stava ancora riempiendo alcuni sacchi di merce rubata, è scappato.

Durante l’inseguimento una giovane agente è riuscita ad afferrarlo, ma il 49enne ha reagito spingendola violentemente e rompendole un polso. È stato comunque bloccato e portato in questura, dove gli agenti gli hanno trovato addosso anche un cutter.

All’interno dei sacchi neri, abbandonati dal 49enne davanti al cancello, c’erano 28 radiatori di diverse dimensioni, 45 raccordi idraulici in ottone, un avvitatore e diversi cavi elettrici. Il tutto è stato sequestrato in attesa di restituirlo all’avente diritto.