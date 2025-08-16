Tentano un furto di una catenina, la restituiscono ma vengono comunque arrestati

Genova. Due giovani di 29 e 18 anni sono stati arrestati dalla polizia a Genova per furto aggravato. I due nel pomeriggio del 15 agosto avevano provato a rubare la catenina di un uomo che aspettava l’autobus davanti all’ospedale San Martino.

La coppia di ladri ha strappato la catenina dal collo del malcapitato che però, in qualche modo, con l’aiuto di un passante, è riuscito a farsela restituire, forse per lo scarso valore economico.

I due ragazzi sono fuggiti salendo a bordo del mezzo pubblico ma grazie alla descrizione fornita alla polizia, nel frattempo chiamata, dalla vittima del tentato furto, sono stati presto rintracciati nella zona di Borgoratti.

Il 29enne, algerino, e il 18enne, marocchino, sono stati fermati e arrestati per furto aggravato in concorso nonché denunciati perché irregolari con il permesso di soggiorno.

Perquisiti, il 18enne aveva un coltello e un cacciavite nascosti negli slip. Entrambi saranno giudicati con rito direttissimo questa mattina.