Furto in un camper, ladro fugge ma viene bloccato sull’autobus

Genova. La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino tunisino di 24 anni per furto all’interno di un camper.

A far scattare l’intervento delle volanti dell’Upg la segnalazione arrivata al 112 da parte di un abitante di via Struppa che aveva sorpreso un uomo all’interno del proprio camper, parcheggiato in strada.

L’uomo per fuggire lo ha minacciato, fuggendo poi a piedi in direzione centro. Gli agenti, sempre in contatto telefonico con il proprietario, hanno rintracciato e bloccato il giovane mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 13.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha cercato di nascondere tra i sedili un cacciavite che aveva prelevato all’interno del camper. È stato quindi denunciato per il reato di rapina impropria.