Ruba a bordo della auto in sosta a Carignano, scoperto e denunciato dalla polizia

L'uomo era recidivo. Era già stato scoperto un paio di settimane fa mentre frugava in macchine parcheggiate

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 44enne per furto a bordo auto. Nel pomeriggio di domenica 24 agosto una volante del Commissariato Centro è stata inviata in via Rivoli poiché un passante stava seguendo il 44enne dopo averlo visto aprire le portiere di due auto in sosta e prelevare degli oggetti dall’interno.

Gli agenti al loro arrivo hanno intercettato il presunto ladro, un genovese senza fissa dimora, che nel frattempo continuava a camminare tentando di forzare altre auto.

L’uomo è stato fermato e portato in questura. A suo carico, oltre numerosi precedenti, anche la misura di obbligo di firma al quale era stato sottoposto un paio di settimane fa, dopo un altro arresto per furto a bordo auto.

Gli oggetti asportati, tra i quali alcuni cavi di ricarica, un paio di occhiali da sole e una cintura sono stati sequestrati in attesa di restituirli ai proprietari.

