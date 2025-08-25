Ruba a bordo della auto in sosta a Carignano, scoperto e denunciato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 44enne per furto a bordo auto. Nel pomeriggio di domenica 24 agosto una volante del Commissariato Centro è stata inviata in via Rivoli poiché un passante stava seguendo il 44enne dopo averlo visto aprire le portiere di due auto in sosta e prelevare degli oggetti dall’interno.

Gli agenti al loro arrivo hanno intercettato il presunto ladro, un genovese senza fissa dimora, che nel frattempo continuava a camminare tentando di forzare altre auto.

L’uomo è stato fermato e portato in questura. A suo carico, oltre numerosi precedenti, anche la misura di obbligo di firma al quale era stato sottoposto un paio di settimane fa, dopo un altro arresto per furto a bordo auto.

Gli oggetti asportati, tra i quali alcuni cavi di ricarica, un paio di occhiali da sole e una cintura sono stati sequestrati in attesa di restituirli ai proprietari.