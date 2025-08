Borseggiatori 2.0: la nuova frontiera dei furti sono i pos portatili piratati

La nuova frontiera dei furti e delle truffe passa dalla tecnologia, nello specifico dai pos portatili, dispositivi che consentono di effettuare transizioni contactless, soltanto appoggiando carte di credito o di debito sulla loro superficie.

Come funzionano i furti con i pos portatili

Il funzionamento di questa nuova truffa digitale è semplice da spiegare (un po’ meno da mettere a segno): attraverso un pos pirata, e cioè un dispositivo apparentemente identico ai comuni lettori di carte usati da commercianti e ristoratori, i ladri si avvicinano alle vittime – magari sui mezzi pubblici o in altri luoghi affollati – e riescono a effettuare addebiti non autorizzati.

La manovra riesce esclusivamente se il pos viene modificato e se il ladro si avvicina abbastanza a tasche o portafogli così da riuscire ad attivare il contatto e dunque il pagamento contactless.

l furti con pos portatili pirata colpisce soprattutto le carte americane, vulnerabili all’uso contactless senza codice. Il terminale, collegato a uno smartphone con un’app dedicata, è in grado di attivare pagamenti senza che l’utente debba digitare un pin o autorizzi l’operazione.

Come difendersi dai borseggiatori 2.0

In Italia, a oggi, è stato registrato un solo furto di questo genere. Un pos pirata è stato ritrovato nella borsa di una donna fermata a Sorrento dopo un furto in un locale del centro. Secondo gli inquirenti, la stessa persona potrebbe essere responsabile di un altro episodio avvenuto a Roma, dove un turista è stato derubato di 9.000 euro.

Difficile in effetti per i borseggiatori 2.0 riuscire a portare a termine il furto con successo, visto che per avere la conferma della transizione è necessario attendere 30 secondi e che la distanza tra pos e carta deve essere minima.

Per non correre rischi, però, ed evitare di incappare in maestri dello scippo digitale, il consiglio è di utilizzare porta carte schermati, impostare il pin anche per transazioni molto basse e attivare i servizi di alert su ogni transazione.