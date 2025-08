Fuochi accesi a pochi metri dal bosco: i forestali fanno tre multe da 10 mila euro in poche ore

Genova. Questa mattina, nel giro di poche ore, il nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Genova, ha sorpreso tre diverse persone intente ad accendere il fuoco a pochi metri dal bosco, nonostante il periodo estivo e i conseguenti divieti imposti dallo stato di grave pericolosità per incendi boschivi.

Il primo caso si è verificato verso le dieci del mattino a Moconesi dove è stato sorpreso un agricoltore mentre accudiva il fuoco per distruggere residui vegetali a pochi metri dal bosco. Nelle vicinanze, per altro, i carabinieri forestali hanno trovato traccia di molteplici ulteriori accensioni tutte realizzate nei giorni scorsi.

Dopo nemmeno un’ora a Gattorna una nuova colonna di fumo causata da un artigiano edile che aveva acceso un grande fuoco al limite del bosco.

Infine, a Premanico del Comune di Genova i forestali hanno sorpreso un abitante che aveva addirittura acceso un fuoco andante per distruggere i residui di rovi nel proprio terreno al limite del bosco. Per maggior sicurezza, vista la dimensione dell’accensione, è stato chiesto il supporto di una squadra di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito.

In tutti i casi è stato imposto l’immediato spegnimento delle fiamme e sono state contestate le sanzioni amministrative che, durante il periodo di massimo pericolo, sono di diecimila euro per ciascuna infrazione.

Nonostante le ultime piogge e le temperature non particolarmente alte per la stagione, il periodo resta comunque ad elevato rischio di incendi e il terreno è secco, ricordano i carabinieri forestali. Bisogna quindi evitare l’accensione di fuochi in prossimità dei boschi oltre a tutte quelle condotte che possano anche potenzialmente innescare un incendio (usare fiamme, saldatrici, mole, ecc.)