Funivia, lo Spi Cgil alla sindaca: “Prima dei progetti bis ci sia un confronto con i cittadini”

Genova. Dopo la notizia di un possibile progetto alternativo alla funivia del Lagaccio, allo studio – ancora embrionale – da parte degli uffici del Comune di Genova, studio che prevederebbe un collegamento funiviario ridotto rispetto al progetto originario tra l’arrivo a monte della cremagliera di Granarolo e forte Begato, tra le reazioni c’è quella del sindacato Spi Cgil-Lega Centro Est, una delle anime dei comitati di Oregina e Lagaccio. Lo Spi Cgil interviene dopo il gruppo “Con i piedi per terra”, con una posizione molto cauta sull’ipotesi di un impianto a fune, benché limitato alla parte alta della collina.

“Il 18 giugno scorso – si legge nella nota – uscimmo con un comunicato stampa titolato “Lagaccio, la funivia nascosta”, avendo saputo il giorno prima che il 6 maggio il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva dato il via libera formale al progetto che prevedeva la costruzione di una funivia destinata a portare turisti dalla Stazione Marittima e Forte Begato, secondo i desideri dell’ex sindaco Bucci e dell’ex vicesindaco Piciocchi, che la definiva “una grande opera sociale” facendola però sparire dalla sua campagna elettorale, consapevole che gli abitanti del Lagaccio l’avevano sonoramente bocciata. In quello stesso comunicato accoglievamo con favore le parole della neo sindaca Salis, che si era espressa – a nome della sua maggioranza – con una netta contrarietà alla funivia, aggiungendo che attendevamo atti concreti e conseguenti, così com’è stato poi per lo Skymetro”.

“Ieri, invece, siamo venuti a sapere dalla stampa che, avendo la precedente giunta già finanziato la progettazione esecutiva e appaltato i lavori, il progetto funivia non verrebbe accantonato ma rivisitato – prosegue lo Spi Cgil – in un primo tempo pareva si trattasse di un ridimensionamento, annullando il primo troncone e prevedendo la partenza da via Bari, poi sono arrivate le precisazioni della Sindaca, che ha smentito tale ipotesi e ha parlato di progetti allo studio degli uffici comunali per potenziare opere già esistenti, parrebbe la cremagliera Principe – Granarolo. Progetti da condividere poi con il territorio”.

“Tralasciando considerazioni tecniche sulla fattibilità dell’opera e operative sulla sua sostenibilità gestionale, il nodo è tutto politico – continua il sindacato – da un lato perché i forti di Genova, e i sentieri che li collegano, sono un patrimonio culturale e paesaggistico che ha bisogno di essere riqualificato, valorizzato e proposto attraverso esperienze di qualità, e a questo devono servire i fondi disponibili, non assalito da funivie, ovunque collocate”.

“Dall’altro lato perché abbiamo bisogno misurare la discontinuità rispetto al passato – continua la nota – una discontinuità che inizia dal metodo, cioè da quei processi partecipativi reali di cui tanto si è parlato in campagna elettorale, nei quali affrontare anche le criticità, per arrivare a un merito auspicabilmente condiviso tra cittadini e istituzioni, nella dovuta distinzione dei ruoli e delle responsabilità. Questo dunque è quello che ci aspettiamo, in generale e a partire dalla funivia”.

“Perciò, come Spi Cgil Lega Centro Est – conclude la nota – chiediamo alla sindaca Salis avviare il percorso, incontrando, prima di definire qualunque progetto, tutti i soggetti che da anni portano avanti questa battaglia, gli stessi che lei ha già ascoltato durante la campagna elettorale e che, in virtù di quelle prese di posizione sopra richiamate le hanno concesso un’apertura di credito. Non una delega in bianco ma una manifestazione di fiducia che ha bisogno passo passo di conferme per non tradursi nel suo contrario”.