La funicolare Zecca-Righi è tornata in servizio (con nuovi sedili)

Genova. Ha finalmente riaperto, dopo quattro mesi di stop, la funicolare Zecca-Righi, ferma dal primo aprile per il collaudo per i 35 anni di servizio.

L’impianto ha ripreso le corse domenica 3 agosto, con oltre un mese di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. La funicolare avrebbe infatti dovuto riaprire entro la fine di giugno, ma i lavori per il collaudo si sono rivelati più complessi del previsto e il cronoprogamma è stato aggiornato alla metà di luglio, per arrivare poi alla metà di agosto.

Tanti i residenti che domenica si sono rallegrati per la riapertura, e in molti hanno notato anche la pulizia e i rinnovati sedili, approfittando della giornata di sole per raggiungere il Righi a bordo dell’amato (e necessario) convoglio rosso.

La revisione speciale della funicolare Zecca-Righi ha comportato il controllo di tutte le componenti elettriche, meccaniche e strutturali, e una volta terminati i lavori è stata sottoposta ai collaudi e alle prove funzionali da parte degli enti preposti alla sicurezza dell’impianto.

Da lunedì 4 agosto sono dunque sospesi i servizi bus sostitutivi F1 (piazza Bandiera-Righi), F2 (piazza Bandiera-San Simone) e F2/ (piazza Bandiera-Righi).