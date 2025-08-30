Fratelli d’Italia: “La droga fa schifo, Genova non segua l’esempio di Bologna”

Genova. “È inaccettabile che un’istituzione, nascondendosi dietro il tema della salute pubblica incentivi e promuova l’uso di stupefacenti. La proposta dall’amministrazione di Bologna ci preoccupa per la sua natura tanto ideologica quanto scellerata che si trasforma in uno schiaffo in piena faccia nei confronti di chi, ogni giorno, combatte e si impegna con coraggio e determinazione per disintossicarsi e riprendere in mano la propria vita e tutti gli operatori che li aiutano in questo”.

Così i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Genova Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano Vacalebre.

“La facilitazione all’uso di sostanze stupefacenti non è un valido strumento di prevenzione, ma esistono concrete alternative, e più efficaci, da poter perseguire. Lo dimostrano i 165 milioni messi in campo dal Governo Meloni a supporto di quel mondo di operatori e volontari che possono contare nuovamente sul supporto dello Stato”, aggiungono.

“La calorosa accoglienza del premier Giorgia Meloni a San Patrignano conferma come questa sia la strada giusta. Vogliamo che Genova sia propositiva seguendo la strada tracciata dal governo e non segua in nessun modo il pessimo esempio di Bologna. Alla ripresa dei lavori del consiglio comunale presenteremo un ordine del giorno straordinario per far sì che il campo larghissimo non promuova simili sciagurate iniziative”, si legge nella nota di Fdi.

“Ci auguriamo che l’amministrazione Salis tra un litigio e l’altro, trovi il tempo di occuparsi dei problemi di Genova e dei genovesi, restituendo l’ordine e la sicurezza che in città vediamo già venir meno”, concludono da Fratelli d’Italia.