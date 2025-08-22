  • News24
Frana sotto l’Aurelia tra Genova e Bogliasco: interrotto il transito pedonale fotogallery

Lo smottamento ha interessato anche il traffico ferroviario e la viabilità, oggi entrambi ripristinati

Frana Genova Bogliasco

Genova. Ieri pomeriggio, i Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per la messa in sicurezza della frana che ha interessato la statale Aurelia fra Genova e Bogliasco, all’interno del territorio del Comune di Genova.

La frana, che ha coinvolto anche la sottostante ferrovia, ha determinato la chiusura del traffico ferroviario e, sulla statale, del traffico veicolare per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco, grazie all’uso dell’autoscala, hanno raggiunto, la sottostante parete e rimosso parti murarie e vegetazione pericolante.

Frana sotto l’Aurelia tra Genova e Bogliasco: interrotto il transito pedonale
