No forno elettrico, giovedì la manifestazione a Cornigliano contro il progetto per le aree ex Ilva

Genova. “Tutta Cornigliano è pronta alla mobilitazione per manifestare il proprio no contro il piano di Governo che vorrebbe ricostituire gli impianti siderurgici di lavorazione a caldo ed un forno elettrico nelle aree ex Ilva a ridosso del centro abitato”.

Queste le parole della nota stampa diffusa attraverso i social sull’iniziativa promossa “dalle realtà associative di Cornigliano Ligure” che lancia la manifestazione di protesta contro l’idea di riportare la lavorazione a caldo nel quartiere del ponente genovese, nonostante l’accordo di programma firmata da cinque ministeri nel 2005. Esattamente vent’anni fa.

“La salute pubblica viene prima della ragion di Stato e non ha colori politici, ora più che mai c’è bisogno di tutti – continua l’appello chiamata alla piazza – Facciamo sentire. Sono invitati i corniglianesi che hanno a cuore la salute dei propri cari e tutti i genovese che per la città non vogliono il ritorno della siderurgia in mezzo alle case maun futuro industriale pulito”.

L’appuntamento è giovedi 4 settembre alle ore 17.00, con ritrovo ai giardini Melis, vicino a via Cornigliano e a poche centinaia di metri dalle aree Ex Ilva