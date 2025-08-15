Punto da un calabrone durante un’escursione, 40enne soccorso con l’elicottero

Genova. Un uomo di 40 anni è stato portato in ospedale in elicottero dopo essere stato punto da un calabrone mentre faceva un’escursione a Fontanigorda, verso il Bosco delle Fate.

È successo poco dopo pranzo. L’uomo si trovava con alcuni amici quando si è accorto di essere stato punito dall’insetto.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma i sanitari hanno ritenuto opportuno chiedere il supporto dell’elisoccorso dei vigili del fuoco per trasferire il quarantenne in ospedale.

Portato al San Martino, gli è stato assegnato un codice giallo ed è stato preso in carico dall’equipe medica.