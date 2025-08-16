  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Risorse

Fondo sociale affitti, dalla Regione 54mila euro a sostegno delle famiglie rapallesi

L'importo segna un incremento di 3.052,49 euro rispetto al 2024

piazza cavour rapallo

Rapallo. Con decreto dirigenziale firmato dall’Assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola, la Regione Liguria ha stanziato un contributo di 54.944,84 euro a favore del Comune di Rapallo per il Fondo Sociale Affitti, destinato a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

L’importo, proveniente da risorse interamente regionali, segna un incremento di 3.052,49 euro rispetto al 2024, confermando l’attenzione della Regione e dell’Amministrazione comunale verso le esigenze abitative dei cittadini più fragili.

Il Fondo Sociale Affitti rappresenta uno strumento concreto di aiuto per prevenire situazioni di disagio e favorire la stabilità abitativa, permettendo alle famiglie beneficiarie di far fronte più serenamente alle spese di affitto.

Le modalità di accesso al contributo e i requisiti richiesti saranno resi noti dal Comune di Rapallo attraverso un apposito avviso pubblico.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.