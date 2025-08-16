Fondo sociale affitti, dalla Regione 54mila euro a sostegno delle famiglie rapallesi

Rapallo. Con decreto dirigenziale firmato dall’Assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola, la Regione Liguria ha stanziato un contributo di 54.944,84 euro a favore del Comune di Rapallo per il Fondo Sociale Affitti, destinato a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.
L’importo, proveniente da risorse interamente regionali, segna un incremento di 3.052,49 euro rispetto al 2024, confermando l’attenzione della Regione e dell’Amministrazione comunale verso le esigenze abitative dei cittadini più fragili.
Il Fondo Sociale Affitti rappresenta uno strumento concreto di aiuto per prevenire situazioni di disagio e favorire la stabilità abitativa, permettendo alle famiglie beneficiarie di far fronte più serenamente alle spese di affitto.
Le modalità di accesso al contributo e i requisiti richiesti saranno resi noti dal Comune di Rapallo attraverso un apposito avviso pubblico.