Al via le riprese di “Föa”, il primo film della regista genovese Margherita Ferrari

Genova. Una donna in gravidanza sola in casa durante gli eventi del G8 di Genova e una convivenza forzata coi manifestanti che finirà per cambiare tutti. È la storia di Föa, il film d’esordio della 28enne genovese Margherita Ferrari. A breve partiranno le riprese, che si svolgeranno per cinque settimane tra Roma e Genova.

Scritto da Anita Della Cioppa, Margherita Ferrari e Veronica Penserini, Föa è il primo film diretto da una giovane autrice a essere prodotto da Numero 10, la casa di produzione fondata da Paolo Sorrentino, che ha come scopo principale il lancio di nuovi autori nel panorama cinematografico italiano.

Nel cast figurano Anna Ferraioli Ravel, Clara Tramontano, Ruben Mulet Porena e Giulio Cavazzini. Il film è prodotto da Paolo Sorrentino per Numero 10, da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm che curerà la distribuzione in Italia e all’estero.

Margherita Ferrari, dopo gli studi classici, si è laureata con lode in video design e film making allo Ied di Roma e nello stesso anno ha firmato la regia della miniserie Riders (2019), presentata alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città. Nel 2020 è stata ammessa al corso di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Föa è il suo corto di diploma. È stato uno tra i quindici titoli semifinalisti scelti dall’Academy per la corsa agli Oscar Student Academy Awards. Di 2.683 progetti presentati, solo 62 sono arrivati in semifinale.