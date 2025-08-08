Genova. Negli ultimi 12 mesi, il servizio gratuito “Numero Bianco” 06 9931 3409, promosso dall’Associazione Luca Coscioni per fornire informazioni e orientamento sul fine vita, ha ricevuto oltre 16.000 richieste, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente.

Il servizio fornito dal numero bianco

Il servizio è attivo tutti i giorni e affronta temi come eutanasia e suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda.

Le richieste relative al fine vita hanno riguardato soprattutto eutanasia e suicidio medicalmente assistito (circa 5 al giorno), ma anche interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda (più di una al giorno). Inoltre, 580 persone (51% donne, 49% uomini) hanno ricevuto informazioni pratiche per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, in Italia o in Svizzera.

Fine vita: la provenienza geografica di chi chiede informazioni

Sulla base della provenienza geografica di chi ha contattato il servizio, è stata elaborata una proiezione regionale ponderata per popolazione. In questa classifica nazionale, la Liguria si colloca al primo posto con 48 richieste ogni 100.000 abitanti, per un totale di 722 contatti in un anno. Seguono Lazio (43 ogni 100.000 abitanti, 2.478 richieste), Toscana e Friuli Venezia Giulia (35), Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia (33).