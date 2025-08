Sestri Levante. La finale di Miss Italia resta nelle Marche, a Porto San Giorgio: sfuma l’opzione Sestri Levante, che aveva fatto sperare agli amministratori della cittadina e alla Regione Liguria di ospitare la kermesse il 15 settembre.

La trattativa per portare la finale di Miss Italia a Sestri Levante

A confermare la trattativa è stato il Comune di Sestri Levante: l’amministrazione aveva ricevuto la proposta di ospitare la finalissima per eleggere la più bella d’Italia (una tappa delle selezioni si è tenuta, tra l’altro, pochi giorni fa a Genova), e si era subito attivata con la Regione.

“La possibilità di svolgere a Sestri Levante un evento di caratura nazionale in fase di profondo rinnovamento, nella seconda metà del mese di ottobre e con positive ricadute economiche sul tessuto cittadino, è sembrata da subito un’occasione da provare a perseguire. E così è stato fatto di concerto con l’organizzazione”, sottolinea il sindaco Solinas, che ha spiegato anche che la notizia era stata diffusa.

Per promuovere l’evento l’organizzazione del concorso aveva anche portato a Sestri Levante Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, e appena due giorni fa, prosegue Solinas, la Regione aveva confermato un finanziamento.

“Fino a due giorni fa, l’evento finale di Miss Italia 2025 era dato, dall’organizzazione stessa, pressoché certo a Sestri Levante – conclude il primo cittadino – Non siamo a conoscenza di quali motivazioni abbiano spinto gli organizzatori a rimanere nella cittadina delle Marche anziché spostarsi nella nostra. Ne prendiamo atto consapevoli di aver lavorato al meglio e rimanendo aperti ad altre iniziative di livello nazionale e internazionale consapevoli delle capacità organizzative e di accoglienza che Sestri Levante sa mettere in campo”.

“Dispiace che a Sestri Levante chi ha osteggiato pubblicamente o anche sottotraccia questo evento ora faccia polemica strumentalmente per la mancata concretizzazione, conclude Solinas.

L’attacco dell’opposizione

Il riferimento è all’attacco del consigliere di opposizione Claudio Muzio: “I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Miss Italia se ne va a Porto San Giorgio, resta il ricordo del sindaco annunciatore con la Miss dell’anno scorso al bar a scattare foto gareggiando a chi ha la fascia più bella, incurante del fatto che amministrare una città non è un concorso di bellezza, e la fascia tricolore, come insegnava ai tempi della precedente giunta l’allora consigliere censore Smeraldi oggi completamente silente, non andrebbe banalizzata come se fosse il gioco dell’estate”.

Da parte dell’organizzazione di Miss Italia non è arrivato alcun commento.