Ex Ospedale di Nervi, sindacato Fials preoccupato per ipotesi di vendita

Preoccupazione da parte del sindacato Fials per il futuro dell’ex ospedale di Nervi. Secondo quanto riportato in una delibera citata dal sindacato (n. 441 del 20 agosto 2025), Asl3 avrebbe avviato le procedure preliminari per valutare la possibilità di mettere in vendita l’immobile di via Missolungi 14, richiedendo all’Agenzia delle Entrate una stima del valore di mercato.

Il sindacato giudica “sbagliatissima” l’ipotesi di alienazione del patrimonio sanitario pubblico in assenza di un piano chiaro e condiviso sull’utilizzo delle eventuali risorse ricavate.

Fials chiede spiegazioni formali all’assessore regionale alla Sanità e al direttore generale di Asl3, proponendo un incontro per chiarire le intenzioni dell’azienda sanitaria.

“Non si può procedere a cessioni senza prima garantire che le risorse vengano reinvestite in sanità pubblica, in un momento già segnato da confusione e indeterminatezza nella gestione regionale”, dichiarano i rappresentanti Fials Genova e della Rsu, Mario Iannuzzi e Valerio Testa.