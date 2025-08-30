Genova in piazza per Gaza, 40mila alla fiaccolata per sostenere la missione di Global Sumud Flotilla

Genova. “Siamo umani e dobbiamo restare umani, ora faremo una bellissima manifestazione e spingeremo il vento nelle vele delle barche che arriveranno fino a Gaza”, le parole di Stefano Rebora, presidente di Music For Peace. Fiaccole, candele, torce degli smartphone, accendini: una fiumana di luci si è messa in marcia nelle strade di Genova per dire basta al massacro di civili a Gaza e per augurare “buon vento” alla missione Global Sumud Flotilla, che nelle prossime settimane vedrà decine di imbarcazioni tentare di rompere pacificamente il blocco navale di aiuti umanitari imposto da Israele davanti alla Striscia.

Migliaia di persone, singoli cittadini di ogni età, associazioni, partiti, comitati, sindacati, realtà legate al mondo cattolico e a quello economico, in marcia dalla sede di Music For Peace, in zona San Benigno, fino al porto antico, per accompagnare simbolicamente le 260 tonnellate di cibo e aiuti raccolti in questi giorni, grazie alla generosità di tanti donatori, dall’Ong genovese che, insieme al Calp (collettivo autonomo lavoratori portuali), aderisce alla mobilitazione internazionale a favore del popolo palestinese.

Da Genova il materiale, inviato in parte con camion e una nave (container e trasporto sono stati donati dai gruppi Spinelli e Grimaldi), partirà domenica e arriverà al porto di Catania e qui sarà trasferito sulle imbarcazioni italiane della flotta Global Sumud composta da navi in arrivo da 44 Paesi.

Nel corteo, che percorre la sopraelevata, bandiere della Palestina e della pace, striscioni con la scritta Stop Genocide e Free Palestine a caratteri cubitali. Tante famiglie con bambini, molti turisti che si sono uniti all’iniziativa. Mezzi pubblici stracolmi per raggiungere il luogo del concentramento.

In corteo anche la sindaca Silvia Salis: “Sono davvero orgogliosa di essere la sindaca di questa città, se possibile stasera ancora di più. Ho voluto essere qui con la fascia tricolore perché voglio rappresentare davvero tutta Genova e la sua straordinaria anima solidale e umana. La risposta che è stata data in questi giorni con la raccolta alimentare per la Palestina e la fiumana di cittadini in corteo stasera è qualcosa di davvero commovente. Tutta la città è al fianco della missione che sta per partire e la sosterrà in tutti i suoi passi” . Salis ha ricordato che Genova sarà al fianco della mobilitazione, seguirà passo per passo la missione “e in caso di problemi sarà in contatto con la Farnesina”.

Alla manifestazione anche figure del mondo dello spettacolo come Levante e esponenti della lotta per la Resistenza come Adelmo Cervi.