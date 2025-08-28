  • News24
Slittamento

Festival del Mediterraneo, inaugurazione rinviata per la fiaccolata pro Palestina

Il programma del Festival proseguirà regolarmente nelle settimane successive

gaza music4peace music for peace

Genova. L’inaugurazione del 34° Festival Musicale del Mediterraneo, inizialmente prevista per sabato 30 agosto, è stata posticipata di ventiquattr’ore. Il rinvio è dovuto alla sovrapposizione con la manifestazione pro-Palestina promossa da Music for Peace, in programma sabato sera a Genova alle ore 21.

La giornata di apertura della rassegna internazionale, appuntamento ormai consolidato dell’estate ligure che porta a Genova e Savona sonorità, danze e culture da tutto il mondo, si terrà al Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo, una cornice simbolica che unisce storia e contemporaneità, perfetta per aprire un festival che da oltre trent’anni è punto di incontro tra tradizioni e innovazioni musicali.

L’apertura avrà inizio alle 17 con il dj set di Guido Sarpero, che animerà il cortile del Castello con atmosfere internazionali e sonorità capaci di accompagnare il pubblico verso la dimensione cosmopolita del Festival. A seguire, alle 18.00, saliranno sul palco Parveen & Ilyas Khan, artisti provenienti dall’India e appartenenti a una storica famiglia di musicisti del Rajasthan. La loro esibizione condurrà gli spettatori in un viaggio che unisce l’intensità spirituale dei raga tradizionali con le sorprendenti contaminazioni vocali contemporanee.

Il rinvio riguarda esclusivamente la data di apertura: il programma del Festival proseguirà regolarmente nelle settimane successive, confermando un calendario di eventi che fino al 23 settembre porterà a Genova e Savona suoni e culture da tutto il mondo.

