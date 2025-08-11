  • News24
Soccorsi

Festa tra amici degenera, due sedicenni in ospedale per intossicazione da alcol

È successo domenica sera in un appartamento di Albaro, i due minori sono stati accompagnati in codice giallo al Galliera e al San Martino

Genova. Due sedicenni in ospedale per intossicazione da alcol, caos in strada e viavai di ambulanze. È il bilancio di una festa tra ragazzi organizzata in un appartamento di Albaro, culminata con l’arrivo della polizia.

La segnalazione è arrivata domenica sera. Un ragazzo ha organizzato un party con amici a casa sua, ma la serata è degenerata tra alcol e musica e due sedicenni, un ragazzo e una ragazza, si sono sentiti male.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, ma nella concitazione del momento uno dei partecipanti alla festa ha reagito male alle domande dei sanitari ed è stato chiesto l’intervento della polizia.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato anche il padre del ragazzo che ha organizzato la festa, a sua volta intervenuto, mentre le ambulanze accompagnavano i due sedicenni al Galliera e al San Martino. A entrambi è stato assegnato un codice giallo, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

