Ferragosto tra sbronze e droga, raffica di interventi per 118 e vigili del fuoco

Genova. La lunga giornata di Ferragosto, con soccorsi medici in allerta per i possibili malori dovuti al caldo, è proseguita nelle ore della notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto per una serie di interventi dovuti a intossicazioni etiliche e da sostanze chimiche.

Feste a base di eccessi, certo, ma anche situazioni di solitudine – acuite in questo periodo dell’anno – e sfociate in gesti autolesionisti. Diversi i casi, tra Genova e il Levante che hanno fatto scattare l’intervento immediato di vigili del fuoco, ambulanze, automedica del 118 e in alcuni casi delle forze dell’ordine.

E oltre alle emergenze vere e proprie si somma una presunta: nella notte sommozzatori dei pompieri e capitaneria sono entrati in azione a Rapallo per una ragazza che era data dispersa in mare. Quando la giovane è stata raggiunta in acqua ha spiegato che stava soltanto facendo un bagno. Stava bene, anche se i soccorritori hanno detto che sembrava ubriaca e quindi il tuffo in mare avrebbe potuto essere assai rischioso.

Per il resto, interventi nei quartieri di Sampierdarena, Pegli, Pra’, a Portoria, in centro, ma anche nella movida di Sestri Levante, Riva Trigoso, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Moneglia. In piazza De Ferrari una ragazza di 19 anni, ubriaca, è stata portata al pronto soccorso del San Martino.

Poco dopo la mezzanotte a Riva Trigoso, in via Colombo, intervento di carabinieri e ambulanza, poi è stata la volta di una adolescente a Lavagna. Infine altri due giovanissimi trovati in via Queirolo a Sestri Levante a mala pena coscienti.

La situazione più critica, ad ogni modo, a Pra’, dove la polizia è dovuta intervenire in un appartamento dove un uomo di 49 anni aveva ingerito diverse sostanze chimiche e farmaci. E’ successo tra le 2 e le 3. Il 49enne è stato curato sul posto e poi trasportato al San Martino. Altri interventi a Pegli e Sampierdarena.