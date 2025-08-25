  • News24
Ancora in rianimazione uno dei rider feriti durante le prove del Cerro Abajo a Genova

Kike Gènova ha subito un complesso intervento chirurgico a causa di una frattura esposta a una gamba con cospicua perdita di sostanza ossea. Resta ricoverato anche Martin Brza

cerro abajo

Genova. E’ ancora ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino Enrique “Kike” Genova, uno dei rider coinvolti in incidenti durante le prove del Red Bull Cerro Abajo dello scorso weekend.

Sabato 23 agosto Kike Gènova ha fatto una brutta caduta mentre effettuava con altri biker il giro di ricognizione del percorso dal Righi alla Zecca. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Domenico Chiodo, in atterraggio da un salto su rampa.

Genova, atleta cileno, è ancora ricoverato in rianimazione, fanno sapere dal policlinico, dopo un complesso intervento chirurgico a causa di una frattura esposta a una gamba, “con cospicua perdita di sostanza ossea e frattura esposta pluri frammentaria di calcagno”.

“Il ragazzo è stato prontamente stabilizzato dall’equipe diretta dal dottor Federico Santolini – dicono dall’ospedale – coadiuvato nell’occasione dal dottor Angelo Andretta, in respiro spontaneo, è lucido e collaborante”. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico.

L’altro ciclista ancora ricoverato è Martin Brza, nazionalità ceca. Si trova presso il reparto di Traumatologia d’urgenza ed è stato operato sempre dal team del dottor Santolini: 30 i giorni di prognosi, a seguito di intervento ad un polso e a uno degli arti inferiori, per frattura esposta. Anche lui sarà sottoposto a nuovo intervento nei prossimi giorni.

Ieri il gran finale dell’evento con la vittoria del brasiliano Roger Vieira e circa 40mila spettatori tra genovesi e turisti nei vari spot dedicati all’osservazione della gara. Il Red Bull Cerro Abajo tornerà anche nel 2026 e nel 2027 in nome di un accordo siglato tra il Comune di Genova e Red Bull.

