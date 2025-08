Genova. Non smette di stupire e affascinare la natura che circonda, arricchisce e – in questo caso – attraversa la nostra regione e la nostra terra. Questa mattina, infatti, i cieli di Genova si sono popolati di un colorato stormo di fenicotteri, in spostamento proprio sopra la Liguria.

A documentare questo inconsueto (per la cadenza stagionale) avvistamento la bird watcher e video maker naturalista Maria Cristina Granai, che da anni osserva, documenta e racconta la fauna che vive il nostro territorio. In copertina un breve estratto, qua sotto il video completo, da non perdere.

“Il passaggio è stato del tutto inaspettato – racconta Cristina – ma siamo riusciti a riprendere parte del loro passaggio, quando esattamente si trovavano sopra Multedo”. Un passaggio insolito vista la stagione: solitamente i fenicotteri, dopo aver passato l’estate nel nord Europa o in Russia, tornano al caldo in autunno, raggiungendo Francia, penisola Iberica o nord Africa: il passaggio di questo stormo, occasionale, potrebbe essere un anticipo dovuto al particolare clima di questa estate sui generis dal punto di vista meteorologico.