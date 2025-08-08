Genova. E’ un piccolo quartiere quasi sconosciuto che racchiude una storia importante, quasi dimenticata, e che oggi sta “soffocando” a causa dei cantieri in corso per potenziale la logistica del porto di Genova. Stiamo parlando della Commenda dell’Epifania di Fegino, un borgo abbarbicato sotto la chiesa di Sant’Ambrogio, fondato nel XVII secolo da un frate della famiglia dei Lomellini e poi passato ai Cavalieri di Malta.

Oggi quel passato altisonante sembra davvero lontano: le case sorte intorno alla barocca villa Elisa, tra cui spunta anche cisterna con tanto di croce di Malta, sono abitazioni private e dal XIX secolo condividono l’area con la linea ferroviaria che attraversa la vallata. Ma gli stravolgimenti non sono finiti: da qualche mese, infatti, i lavori per l’ultimo miglio del Terzo Valico sono arrivati in zona e mentre i cantieri procedono, i residenti si trovano “assediati da vibrazioni e polveri”.

Una condizione che Genova24 aveva già documentato in questo articolo, ma che in queste settimane sembra essere peggiorata. “Da un lato ci sono le vibrazioni e i rumori generati dai mezzi e dai macchinari di cantieri – spiegano i residenti – dall’altro c’è la preoccupazione per un impatto deleterio sulle nostre case“. Su alcuni muri, infatti, sono comparse alcune crepe che attraversano pareti e facciate.

Una situazione che stanno verificando quasi tutte le 15 famiglie che oggi abitano il borgo di Fegino che conta circa una quarantina di residenti: “In questi anni abbiamo fatto e investito molto nelle nostre case – spiegano – facendo lavori nel pieno rispetto dell’anima storica di questo angolo di città e seguendo le prescrizioni della soprintendenza. Oggi alcuni muri presentano delle crepe inquietanti”. La situazione è stata “documentata” lo scorso maggio, quando sono stati fatti alcuni testimoniali di stato: “Da quel momento però la situazione sta peggiorando e non abbiamo più saputo nulla – spiegano i residenti – Non tutte le case sono state monitorate e oggi il problema si sta allargando”.

guarda tutte le foto 15



Il borgo di Fegino tra crepe e cantieri

A preoccupare anche il futuro del borgo, visto che di fatto si affaccerà sulla tratta potenziata del Terzo Valico dei Giovi, nei pressi del bivio Fegino: “Passeranno decine di treni merci al giorno e temiamo possano contenere anche carichi considerati pericolosi”. Una situazione che prevede quindi una prospettiva “grigia” e che al momento non ha visto una “presa in carico” istituzionale: “Abbiamo scritto al municipio e al comune ma non abbiamo avuto risposte, non vogliamo essere dimenticati”.

La risposta di Cociv ai residenti di Fegino

Abbiamo chiesto conto della situazione a Cociv, responsabile del lavori del Terzo Valico. In merito alle lavorazioni in corso l’azienda ha sottolineato come “Le attività eseguite dal consorzio rispettano le deroghe acustiche rilasciate dal Comune di Genova e prevedono l’utilizzo di macchinari con esecuzione dei lavori a basso impatto vibrazionale”.

Per quanto riguarda gli eventuali danni strutturali delle abitazioni Cociv conferma che “I tecnici di società esterna al consorzio, incaricati dal consorzio per l’attività, eseguono i testimoniali di stato nei fabbricati sensibili previsti progettualmente. Gli stessi testimoniali di stato vengono certificati, dal tecnico incaricato, presso il tribunale di Genova e se ne può fare richiesta di copia“.