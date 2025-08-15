Genova. Anche il capoluogo ligure e la Riviera si preparano a festeggiare il Ferragosto tra eventi che vanno dalla gastronomia alla musica, nonostante il caldo torrido. Nel lungo fine settimana che sta iniziando molte località (sul mare e non) organizzano concerti, sagre, spettacoli, cultura e divertimento, sia per i residenti sia per i turisti.

Eventi Ferragosto in Riviera: concerti, sagre e festival

Rapallo inaugura le celebrazioni giovedì 14 agosto, alle 21:30, con il Festival di Valle Christi e il concerto del duo Cardinale-Magnasco. Domenica 17 agosto, nel giardino della parrocchia di San Michele di Pagana, la Paganini Ensemble presenta Vissi d’Arte. Lunedì 18, sempre a Valle Christi, spazio all’improvvisazione jazz di Antonello Salis con Salissolo. Sabato 16, il Lungomare pedonalizzato ospiterà Night on the Beach, dj set a cielo aperto con DJ Rambo e colleghi.

Sestri Levante propone, venerdì 15 agosto, il 16° Kilometro Rivano a Riva Trigoso, seguito da osservazioni astronomiche al Parco Mandela e dal concerto della pianista Marianna Ruggiero al Convento dell’Annunziata. La città ospita anche cinema all’aperto, mostre fotografiche e artistiche, e la 43ª Sagra dei testaieu e dell’asado a Montedomenico, oltre alla Festa di San Bartolomeo della Ginestra dal 17 al 19 agosto.

A Santa Margherita Ligure appuntamento con la sagra del fritto di pesce, a Sori con la Festa di N.S. delle Grazie con processione e fuochi, a Ruta di Camogli va in scena invece la sagra delle focaccette.

Spostandosi sull’altra Riviera, a Cogoleto dal 15 al 17 agosto, torna Cogoleto in Festa al Molo Speca: stand gastronomici, concerti, cabaret e animazione per bambini sotto le stelle.

Il Ferragosto Melese e Crocefest

Chi preferisce l’entroterra può puntare su Mele con il suo Ferragosto Melese: giovedì 14 e venerdì 15 agosto doppio appuntamento gastronomico dedicato ai ravioli, serviti all’interno del ristorante insieme ad altre specialità locali, e ovviamente i focaccini.

L’entroterra si anima con il Crocefest 2025 di Crocefieschi, il 14 e 15 agosto al Parco della Braia: due giorni di musica, cibo e natura, con radici nel reggae e incursioni in funky, hip hop, rock, drum’n’bass e sperimentazioni live. Il 14 sera il paese ospita il Blues Festival con Doryan Lee & The Southland Band, mentre al parco si accendono le prime vibrazioni reggae sotto le stelle. Il 15 agosto, dalle 11 del mattino all’1:30 di notte, oltre 15 ore di musica non-stop con artisti come Awa Fall, High Vision Sound System, Dubbin Bubblin, Libera Traccia, Madeka, Lemon Label, DJ Radio I’m e special guest con flauto e violino.

A Rossiglione primo appuntamento con la Festa dell’Unità, mentre a Favale di Malvaro si brinda alla sagra del vino bianco.

Eventi Ferragosto a Genova

Chi resta a Genova può riunirsi ai Giardini Luzzati per la “sagra delle persone rimaste a Genova“, che ricrea l’atmosfera di una vera festa di paese nel cuore del centro storico, tra cibo, musica e incontri.

Per gli amanti delle passeggiate e dei panorami mozzafiato, invece, una puntata al Righi (al mattino presto o alla sera per evitare il gran caldo) o ancora una visita ai Parchi di Nervi.

Chi preferisce la cultura può approfittare delle aperture straordinarie di musei e palazzi storici, da Palazzo Reale e Palazzo Spinola ai Musei di Strada Nuova.