Esodo estivo, la situazione del traffico sulle autostrade: incidenti risolti, restano le code a tratti

Genova. E’ un sabato da bollino nero sulle autostrade della Liguria aggravato a Genova dal traffico atteso per la giornata di oggi per gli imbarchi dei traghetti con destinazione Sardegna e Corsica.

Per quanto riguarda gli imbarchi la polizia locale ricorda che oggi dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 è previsto traffico molto intenso in zona Via Balleydier, Via Albertazzi Via Di Francia e limitrofe per afflusso vacanzieri agli imbarchi; nelle restanti fasce orarie è previsto, comunque, traffico intenso.

Circa la situazione sulle autostrade il “bollino nero“, vale a dire la massima criticità per il traffico, è previsto sia per la mattina sia per il pomeriggio di oggi. Bollino rosso per la serata, dopo le 19.

La situazione:

Ore 12.15: Code fino a 9 chilometri per un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. L’incidente è avvenuto alle 11.55. Al momento il traffico, che era stato bloccato, è stato riaperto a una corsia. L’uscita consiglia per chi si muove verso Genova è quella di Rapallo. L’incidente ha coinvolto una moto e un’auto.

Ore 11.50. Poco prima un altro incidente si è verificato sulla stessa autostrada in direzione opposta. Anche in questo caso a rimanere ferito è stato un motociclista. Code quindi anche verso Livorno tra Genova Est e Genova Nervi

Rallentamenti per traffico intenso si registrano anche sulla A10 in direzione Ventimiglia.

Ore 13.40. Risolte le criticità per gli incidenti di stamattina, ora sulla A12 il traffico è tornato quasi regolare, con code a tratti