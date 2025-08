Genova. Con l’arrivo di agosto, si entra nel vico delle partenze estive, con la Liguria ancora una volta in prima linea per quanto riguarda l’arrivo di turisti e viaggiatori. E’ il classico esodo estivo: una situazione che per quest’anno prevede almeno due giornate da bollino nero a livello nazionale e una quindicina da bollino rosso. L’area di Genova in particolare, con il suo porto, sarà un punto nevralgico per il traffico di passeggeri e veicoli.

Secondo quanto trasmesso dagli enti competenti, le previsioni del traffico hanno spinto a decretare il massimo grado di allerta per quanto riguarda la viabilità per il prossimo 2 agosto – domani – e per il successiva sabato 9 agosto. Queste date saranno le più difficili per chi si dirige verso località turistiche: sabato 2 agosto è previsto il bollino nero al mattino, con un traffico che si farà meno critico (bollino rosso) nel pomeriggio, per poi alleggerirsi solo in serata (bollino arancione).

La situazione migliorerà leggermente domenica 3 agosto, che vedrà ancora un bollino rosso al mattino per le partenze, ma una condizione più tranquilla nel pomeriggio e in serata. Per i rientri, invece, è prevista una situazione di bollino rosso proprio nel pomeriggio di domenica.

Esodo estivo e traghetti

A Genova, ovviamente occhi puntati sull’area di San Benigno, che come sempre in questi casi dovrà sostenere il traffico di decine di migliaia di vetture in partenza o in arrivo dal Terminal Traghetti: situazione critica già per la giornata di oggi, con l’arrivo di una nave da crociera, la Costa Smeralda, lo sbarco di otto traghetti e la partenza di altri sette.

“Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto – aveva spiegato a Genova24 Alberto Minoia, amministratore delegato di Stazioni Marittime – si concentra il periodo più impegnativo soprattutto sul fronte delle partenze, con circa 100mila transiti alla settimana e punte di 130mila persone a fine luglio”.

A provare ad ovviare quello che sarà il solito “assalto alla banchina”, il nuovo sistema di controlli automatizzati h24 dei varchi portuali: i tredici varchi di accesso al porto di Genova sono infatti sorvegliati da un avanzato sistema di videosorveglianza e tracciamento operativo ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, che consente di monitorare e gestire da remoto i transiti in entrata e in uscita coordinandosi in tempo reale con la vigilanza sul campo e con le autorità competenti in materia di sicurezza pubblica e protezione civile. Nell’ambito della riorganizzazione degli orari, in vigore dal 28 luglio al 14 settembre 2025 i varchi Passo Nuovo e Albertazzi, dedicati al traffico traghetti, sono diventati per la prima volta operativi h24 per garantire maggiore flessibilità e ridurre la congestione veicolare.

Cantieri autostradali

Per alleviare la pressione sul traffico dell’esodo estivo, i cantieri più impattanti sulla rete autostradale ligure sono stati sospesi dal 1° agosto fino al 29 settembre, dopo la fine del Salone Nautico. Questa decisione è stata concordata tra la Regione Liguria, il Ministero dei Trasporti e i concessionari autostradali.

Autostrade per l’Italia (Aspi): L’unica eccezione, trattata in un focus specifico con i sindaci della Valle Scrivia, riguarda lo svincolo di Busalla. Dall’11 agosto ai primi giorni di settembre, sarà attivato un restringimento di carreggiata in direzione sud, con la chiusura della rampa di uscita per chi arriva da Milano. Il casello di Busalla, tuttavia, rimarrà sempre aperto in entrata e uscita in entrambe le direzioni. Aspi garantirà un presidio aggiuntivo con soccorso meccanico in loco e indirizzerà il traffico sulla A26 da Masone verso Voltri, che avrà due corsie aperte.

Autostrada dei Fiori (A6 Torino-Savona): Fino al 30 settembre 2025, ogni weekend saranno sempre garantite due corsie: in direzione mare dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, e in direzione Torino dalla domenica pomeriggio al lunedì pomeriggio.