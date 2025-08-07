  • News24
La situazione

Entella, piace Debenedetti: si punta a superare la concorrenza della Juve Stabia

L'attaccante 2003 è ancora più adocchiato dopo il buon ritiro con il Genoa

Generico agosto 2025

Chiavari. Il percorso di crescita di Alessandro Debenedetti è sotto gli occhi di tutti ormai: il simbolo perfetto del sacrificio unito a notevoli capacità calcistiche (CLICCA QUI PER APPROFONDIMENTO).

Dopo un buon ritiro con il Genoa, al rientro dai due anni al Mantova, il classe 2003 sembra essere pronto ad un’altra esperienza. E la Virtus Entella ci prova.

I biancocelesti al momento sono tra le squadre favorite per portarsi a casa le prestazioni del centravanti ligure. Ma c’è da superare la concorrenza della Juve Stabia, altra formazione a cui “Debe” piace molto. Saranno giorni importanti per capire se la società del presidente Gozzi riuscirà a concretizzare l’operazione e far proprio uno dei prospetti più interessanti emerso dal calcio ligure.

 

