Serie b

L’Entella pesca ancora dal Genoa: ecco il colpo Ankeye

Dopo Debenedetti arriva un altro attaccante dal club rossoblù. Ieri sera i chiavaresi hanno conquistato un punto a Cesena

Generico agosto 2025
Fonte: Virtus Entella

Chiavari. Colpo di mercato messo a segno dall’Entella. Dopo Debenedetti, il club biancoceleste conclude positivamente un’altra operazione in attacco con il Genoa: è ufficiale, Davide Ankeye arriva in prestito a Chiavari.

La scorsa stagione al Rapid Bucarest, era stato prelevato dai rossoblu nel gennaio 2024 dallo Sheriff, squadra con cui è sceso in campo nei preliminari di Champions League e di Europa League, mettendo a referto 3 gol in 10 presenze europee. Con il Genoa poche le presenze e questa avventura potrà essergli particolarmente utile per adattarsi maggiormente al calcio italiano.

Un ingresso che va a rinforzare ulteriormente la rosa chiavarese. Buono l’avvio in campionato per i ragazzi di mister Chiappella che, dopo il pari all’esordio contro la Juve Stabia, conquistano un altro punto pesante a Cesena. Decisivo il gol al novantesimo di Franzoni che fissa il risultato sul definitivo 1-1.

 

