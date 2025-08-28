  • News24
Ente Bacini, i sindacati avvertono: “No alla gestione privata, deve rimanere a indirizzo pubblico”

Dopo le nomine di Arvigo e Anselmo ai vertici del consiglio di amministrazione

ente bacini carenaggio

Genova. “Rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro alla nuova dirigenza, con la consapevolezza dell’importanza strategica che l’azienda riveste per il sistema portuale e delle riparazioni navali e per l’economia della città e non solo”. Lo dichiarano Fabio Ferretti di Filt Cgil e Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti, dopo le nomine del cda di Ente Bacini decise ieri dall’assemblea dei soci.

“Come organizzazioni sindacali riteniamo essenziale garantire continuità gestionale e industriale, alla luce degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni sia in termini economico-finanziari, sia sotto il profilo produttivo e occupazionale – proseguono -. Ente Bacini rappresenta infatti un presidio di efficienza e qualità che deve rimanere saldo nell’interesse collettivo”.

“A fronte delle ipotesi di un passaggio a una gestione privata – è il punto focale della nota – si ribadisce la contrarietà poiché convinti che la natura e la missione dell’ente debbano continuare a essere orientate al servizio di interesse pubblico, alla valorizzazione del lavoro e al sostegno del tessuto industriale e portuale del territorio”.

L’impegno di Filt Cgil e Uiltrasporti sarà quindi quello di “accompagnare la nuova governance in un percorso di consolidamento e crescita, mantenendo ferma l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla salvaguardia delle competenze e dei risultati raggiunti. Anche in virtù delle suddette considerazioni abbiamo provveduto a fare una richiesta di incontro urgente alla autorità di sistema portuale nella persona del presidente dottor Paroli”, chiudono Ferretti e Gulli.

Fit Cisl Liguria su Ente Bacini: “Nessun dubbio che resterà sempre un patrimonio pubblico”

Anche Fit Cisl Liguria è intervenuta sul tema: “L’Ente Bacini è una struttura a prevalente natura pubblica, in quanto Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale detiene la maggioranza azionaria con il 96,739% delle quote – dicono il segretario generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e il segretario regionale Fit Cisl Liguria Antonio Vella – Un dato che non lascia nessuno spazio a dubbi e che conferma come la governance e le scelte strategiche dell’Ente debbano ispirarsi ai principi di trasparenza, uso responsabile delle risorse, tutela della sicurezza e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. La Fit-Cisl Liguria rivolge un augurio di buon lavoro al rinnovato Consiglio di Amministrazione di Ente Bacini, auspicando un dialogo costante e costruttivo con i lavoratori e con le parti sociali, per garantire crescita, occupazione e futuro al porto”.

“È chiaro che l’arrivo del ministro Urso a Genova deve rappresentare un momento di chiarezza sul futuro dello stabilimento di Cornigliano anche alla luce di quello che accadrà a metà settembre quando saranno ufficializzate le manifestazioni di interesse – aggiunge Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria – Bisogna capire se Genova può avere un’autonomia di produzione all’interno del gruppo siderurgico più grande d’Europa o meno. Ci vogliono delle garanzie chiare per il futuro della siderurgia nel nostro paese e il governo deve essere protagonista anche dopo l’eventuale assegnazione della gara e non sono negoziabili due aspetti: la garanzia della tutela occupazionale e ambientale e la certezza che la priorità deve essere il rilancio della siderurgia attraverso la valorizzazione delle aree che devono avere quella specifica mission”.

