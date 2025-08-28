Ente Bacini, i sindacati avvertono: “No alla gestione privata, deve rimanere a indirizzo pubblico”

Genova. “Rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro alla nuova dirigenza, con la consapevolezza dell’importanza strategica che l’azienda riveste per il sistema portuale e delle riparazioni navali e per l’economia della città e non solo”. Lo dichiarano Fabio Ferretti di Filt Cgil e Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti, dopo le nomine del cda di Ente Bacini decise ieri dall’assemblea dei soci.

“Come organizzazioni sindacali riteniamo essenziale garantire continuità gestionale e industriale, alla luce degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni sia in termini economico-finanziari, sia sotto il profilo produttivo e occupazionale – proseguono -. Ente Bacini rappresenta infatti un presidio di efficienza e qualità che deve rimanere saldo nell’interesse collettivo”.

“A fronte delle ipotesi di un passaggio a una gestione privata – è il punto focale della nota – si ribadisce la contrarietà poiché convinti che la natura e la missione dell’ente debbano continuare a essere orientate al servizio di interesse pubblico, alla valorizzazione del lavoro e al sostegno del tessuto industriale e portuale del territorio”.

L’impegno di Filt Cgil e Uiltrasporti sarà quindi quello di “accompagnare la nuova governance in un percorso di consolidamento e crescita, mantenendo ferma l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla salvaguardia delle competenze e dei risultati raggiunti. Anche in virtù delle suddette considerazioni abbiamo provveduto a fare una richiesta di incontro urgente alla autorità di sistema portuale nella persona del presidente dottor Paroli”, chiudono Ferretti e Gulli.

Fit Cisl Liguria su Ente Bacini: “Nessun dubbio che resterà sempre un patrimonio pubblico”

Anche Fit Cisl Liguria è intervenuta sul tema: “L’Ente Bacini è una struttura a prevalente natura pubblica, in quanto Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale detiene la maggioranza azionaria con il 96,739% delle quote – dicono il segretario generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e il segretario regionale Fit Cisl Liguria Antonio Vella – Un dato che non lascia nessuno spazio a dubbi e che conferma come la governance e le scelte strategiche dell’Ente debbano ispirarsi ai principi di trasparenza, uso responsabile delle risorse, tutela della sicurezza e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. La Fit-Cisl Liguria rivolge un augurio di buon lavoro al rinnovato Consiglio di Amministrazione di Ente Bacini, auspicando un dialogo costante e costruttivo con i lavoratori e con le parti sociali, per garantire crescita, occupazione e futuro al porto”.

